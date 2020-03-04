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    Наука та освіта

    У Міносвіти анонсували збільшення вартості навчання для студентів-контрактників

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    <p>У Міносвіти хочуть зрівняти вартість навчання за контрактом і на бюджеті</p> - У Міносвіти анонсували збільшення вартості навчання для студентів-контрактників

    У Міносвіти хочуть зрівняти вартість навчання за контрактом і на бюджеті

    Кабмін прийняв постанову про збільшення ціни контрактного навчання для 38 найпопулярніших спеціальностей

    Міністр освіти і науки Ганна Новосад повідомила, що в Україні планується підвищення оплати навчання для студентів-контрактників на 38 популярних спеціальностей. 

    Про це міністр написала на своїй сторінці у Facebook.

    «Держава платить за одного студента-бюджетника в середньому в 2,5 рази більше, ніж середня ціна за контракт. Ця різниця призводить до того, що університети дофінансують навчання контрактників за рахунок студентів-бюджетників. Як наслідок, коштів на якісну освіту не вистачає ні на тих, ні на інших», — заявила Новосад.

    За її словами, Кабмін прийняв постанову про збільшення ціни контрактного навчання для 38 найпопулярніших спеціальностей.

    Проте, зміни не торкнуться студентів, які вже навчаються у вишах.

    У 2020 році мінімальна вартість контрактного навчання складе 60% від суми держфінансування на одного студента університету, в 2021 — 70%, в 2022 — 80%.

    Подорожчання торкнеться найпопулярніших спеціальностей — економіка, маркетинг, журналістика, фінанси, комп'ютерні спеціальності, міжнародні відносини та інші. Повний список спеціальностей опублікувала під повідомленням помічниця міністра.

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    а

    Кабмін міністр Міністерство освіти і науки освіта гроші студенти ціни держава фінансування навчання університет Ганна Новосад
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