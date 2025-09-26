Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

ДПА для 4 та 9 класів: коли школярі складатимуть іспити

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
ДПА для 4 та 9 класів: коли школярі складатимуть іспити
Пілотне тестування ДПА стартує навесні 2026 року, а масове впровадження для четвертокласників та дев’ятикласників планується у 2027–2029 роках
Фото: Дистанційна школа «Оптіма»

Пілотне тестування ДПА для 4 та 9 класів розпочнеться у 2026 році, масове впровадження відбудеться пізніше залежно від результатів експериментів та безпекової ситуації в країні
 
 
 

В Україні повертається державна підсумкова атестація (ДПА) для учнів 4 та 9 класів. Пілотні випробування планують на 2026 рік, а масове впровадження відбудеться у наступні роки залежно від результатів та безпеки освітнього процесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) .

Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО), навесні 2026 року буде проведено пілотне тестування ДПА для 4 класів. Метою стане апробація процедур оцінювання через спеціальну освітню платформу (СОП), що розробляють IT-фахівці.

«До участі буде залучено 10 тисяч четвертокласників і четвертокласниць з різних регіонів нашої країни в різних типах шкіл. Метою цього пілотування передусім буде апробація процедур, пов’язаних зі збиранням результатів оцінювання через спеціальну освітню платформу (СОП), яку зараз розробляють IT-фахівці», – йдеться у повідомленні.

Восени 2026 року запланована апробація окремих інструментів для ДПА 9-х класів з мовно-літературної та математичної галузей. 

«До апробації буде залучено близько 2000 учнів 10-х класів, які навчалися в школах, де пілотували навчально-методичне забезпечення НУШ на рівні базової освіти», – пояснили в УЦОЯО.

Масове впровадження ДПА для 4-х класів можливе з 2027 року, а для 9-х класів – не раніше 2029 року. «Однак рішення про це має бути прийняте після врахування багатьох чинників, передусім війни», – резюмували в УЦОЯО.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України (МОН) повідомило про підготовку до запровадження обов’язкової державної підсумкової атестації (ДПА) для учнів четвертих класів у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

З 2027 року ДПА у форматі ЗНО стане обов’язковою для всіх учнів четвертих класів. Підготовка до впровадження розпочнеться у 2025/26 навчальному році.

Протягом лютого – квітня 2026 року буде створена та передана Українському центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) спеціальна освітня платформа для проведення ДПА. Навесні 2026 року планується пілотне тестування ДПА для 10 000 учнів початкової школи. Фінансування проведення відбуватиметься за кошти державного бюджету.

Читайте також:

Теги: школа школярі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ксенія Мішина та Григорій Решетнік позували зі своїми синами
Монатік, Тополі, Єфросиніна та інші зірки відвели своїх дітей до школи (фото)
1 вересня, 13:45
У 20-кілометровій прикордонній зоні навчання проводиться виключно дистанційно
У перші дні навчального року окупанти атакували школи Чернігівщини (фото)
2 вересня, 12:50
Директорка ліцею особисто перевіряла зовнішній вигляд школярів на вході до закладу
Освітній скандал у Києві: директорка гімназії не пустила дітей на уроки через шорти
3 вересня, 11:42
У місті Шаргород вранці 10 вересня виявили тіла двох підлітків із ножовими пораненнями
У Шаргороді оголошено дводенну жалобу через вбивство школярів
10 вересня, 12:00
Підозрюваного затримали під час спроби втечі у напрямку україно-молдавського кордону
Вбивство двох школярів у Шаргороді: названо ймовірний мотив учителя
11 вересня, 11:42
Жителі громади несуть квіти і лампадки на місце трагедії
Жителі Шаргорода несуть квіти на місце вбивства двох школярів: оголошено дату похорону
11 вересня, 12:51
Рішення стосовно зміни формату повинні ухвалити до кінця поточного місяця
НМТ-2026 проходитиме у новому форматі? Оприлюднено деталі
16 вересня, 07:58
Дівчата в Афганістані змушені відвідувати медресе — тепер це часто єдиний шлях до освіти та соціальної підтримки
В Афганістані для дівчат залишиться лише релігійна освіта – розслідування
24 вересня, 09:44
Швейцарія змінила закон про виховання
Швейцарія офіційно заборонила бити дітей: ухвалено поправку до кодексу
Вчора, 11:07

Наука та освіта

ДПА для 4 та 9 класів: коли школярі складатимуть іспити
ДПА для 4 та 9 класів: коли школярі складатимуть іспити
У Метінвест Політехніці почався четвертий навчальний рік: виш обрали 26 ветеранів
У Метінвест Політехніці почався четвертий навчальний рік: виш обрали 26 ветеранів
Частина шкільних обідів у Миколаєві потрапляє у сміття: названо причини
Частина шкільних обідів у Миколаєві потрапляє у сміття: названо причини
Учні четвертого класу складатимуть ЗНО: мережа обурена
Учні четвертого класу складатимуть ЗНО: мережа обурена
З 2027 року четвертокласники складатимуть ЗНО
З 2027 року четвертокласники складатимуть ЗНО
Австрійський міністр освіти назвав особливі риси українських школярів
Австрійський міністр освіти назвав особливі риси українських школярів

Новини

В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Вчора, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua