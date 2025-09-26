ДПА для 4 та 9 класів: коли школярі складатимуть іспити

Пілотне тестування ДПА стартує навесні 2026 року, а масове впровадження для четвертокласників та дев’ятикласників планується у 2027–2029 роках

В Україні повертається державна підсумкова атестація (ДПА) для учнів 4 та 9 класів. Пілотні випробування планують на 2026 рік, а масове впровадження відбудеться у наступні роки залежно від результатів та безпеки освітнього процесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) .

Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО), навесні 2026 року буде проведено пілотне тестування ДПА для 4 класів. Метою стане апробація процедур оцінювання через спеціальну освітню платформу (СОП), що розробляють IT-фахівці.

«До участі буде залучено 10 тисяч четвертокласників і четвертокласниць з різних регіонів нашої країни в різних типах шкіл. Метою цього пілотування передусім буде апробація процедур, пов’язаних зі збиранням результатів оцінювання через спеціальну освітню платформу (СОП), яку зараз розробляють IT-фахівці», – йдеться у повідомленні.

Восени 2026 року запланована апробація окремих інструментів для ДПА 9-х класів з мовно-літературної та математичної галузей.

«До апробації буде залучено близько 2000 учнів 10-х класів, які навчалися в школах, де пілотували навчально-методичне забезпечення НУШ на рівні базової освіти», – пояснили в УЦОЯО.

Масове впровадження ДПА для 4-х класів можливе з 2027 року, а для 9-х класів – не раніше 2029 року. «Однак рішення про це має бути прийняте після врахування багатьох чинників, передусім війни», – резюмували в УЦОЯО.

