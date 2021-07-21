В Україну вдруге за пів року приїде глава МЗС Угорщини

За підсумками переговорів глави української та угорської дипломатії підпишуть двосторонні документи, заявили у МЗС

Міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який головує в Комітеті міністрів Ради Європи, 22 липня приїде до України з робочим візитом. Про це повідомляє МЗС України.

Зазначається, що Сійярто проведе переговори з українським колегою Дмитром Кулебою, ключовими темами яких стануть ситуація безпеки в регіоні, політико-дипломатичне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, взаємодія з Радою Європи, актуальні питання відносин України та Угорщини.

«За підсумками переговорів глави української та угорської дипломатії підпишуть двосторонні документи» - йдеться в повідомленні.

Міністри поїдуть на лінію розмежування на Донбасі, де ознайомляться із зусиллями українського уряду щодо підвищення безпеки для людей, які проживають в зоні бойових дій, додали у МЗС.

Як відомо, 27 січня цього року глава МЗС Угорщини перебував у Києві.

Минулого року між Україною та Угорщиною траплялося кілька непорозумінь.

Нагадаємо, раніше депутати правлячої партії Угорщини заявили про «громадянську війну» на Закарпатті. Скандали через втручання Угорщини у внутрішні справи України трапляються час від часу. Так, 21 листопада 2020 року частина новообраних депутатів Сюртівської ОТГ (Ужгородський район) виконали з ініціативи голови гімн Угорщини.

Потім 30 листопада 2020 року на Закарпатті новообрані депутати після присяги заспівали гімн Угорщини.

Також 30 листопада 2020 року СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Раніше Главком повідомляв, що угорського чиновника, який втручався у вибори на Закарпатті, не пустили до України.

26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав. Це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, було «жалюгідним і безглуздим».

29 жовтня МЗС України заявило, що вважає вичерпаною суперечку з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах.

На початку грудня 2020 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на нове загострення відносин між Україною та Угорщиною, заявивши, що обидві країни повинні вирішити конфлікт у двосторонньому порядку.