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Чи варто прибирати математику з обов'язкових предметів НМТ? Свириденко зробила заяву

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Чи варто прибирати математику з обов'язкових предметів НМТ? Свириденко зробила заяву
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час виступу на конференції, 8 червня, 2026 рік
фото: Інтерфакс

За словами Свириденко, структуру тестування не планують змінювати в найближчі роки

Математика і надалі залишатиметься обов'язковим предметом під час складання Національного мультипредметного тесту (НМТ). Структуру тестування у найближчі роки змінювати не планують. Про це прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила під час виступу на конференції «Освіта нової України 2.0», інформує «Главком».

Очільниця уряду чітко дала зрозуміти, що Кабінет Міністрів не підтримує ініціативи про скасування обов'язкового статусу цієї дисципліни.

«Немає можливості таке зробити. Я вважаю, що треба відверто розмовляти один з одним… Я не думаю, що у нас в наступному році, або через рік чи через інший період буде змінена структура», – наголосила Свириденко.

За словами Свириденко, дискусія навколо вилучення математики з переліку обов'язкових предметів Національного мультипредметного тесту взагалі «виглядає дивно». Посадовиця додала, що тестування з цього предмета на рівні діючих шкільних програм – це стандартний іспит, який абітурієнтам просто необхідно скласти.

Також Юлія Свириденко застерегла від спроб штучно полегшити умови вступу, оскільки це рішення матиме негативні довгострокові наслідки як для самих випускників, так і для майбутнього країни.

«Зрозуміло, що природа людини така, що завжди хочеться полегше, простіше, але насправді ми таким рішенням можемо зробити лише гірше і абітурієнту, і самій собі», – зазначила прем'єр-міністерка.

«Главком» писав, що міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що Міносвіти не підтримує законопроєкт, який передбачає скорочення кількості предметів НМТ та надання математиці статусу предмета на вибір.

Нагадаємо, група народних депутатів із різних фракцій зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт про скорочення кількості обов'язкових предметів НМТ з трьох до двох. Чинна формула НМТ «3+1» передбачає три обов'язкові предмети – українську мову, математику та історію України – плюс один предмет на вибір.

Як повідомлялося, реєстрація у Верховній Раді законопроєкту, який пропонує вилучити математику з переліку обов’язкових предметів Національного мультипредметного тесту з 2027 року, викликала хвилю обурення в освітній та науковій спільноті. Експерти називають цю ініціативу ознакою глибокої кризи державного мислення та шляхом до втрати інтелектуального суверенітету країни.

Зауважимо, лише 11% громадян України вважають, що математика не знадобилася їм після закінчення школи, і 6% виступають за зменшення годин її викладання. Такі дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології оприлюднив генеральний директор інституту, професор Володимир Паніотто, коментуючи ініціативу народних депутатів вилучити математику з переліку обов'язкових предметів Національного мультипредметного тесту.

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Теги: НМТ Юлія Свириденко законопроєкт

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