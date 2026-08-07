Уряд готує вчителям підвищення виплат з 1 вересня: про які суми йдеться

Прем'єр-міністр оголосив про другий етап зростання окладів для українських вчителів

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що з 1 вересня 2026 року заробітна плата педагогічних працівників зросте ще на 20%. Це стане другим етапом урядової програми підвищення оплати праці освітян, яка стартувала на початку року. Як пише «Главком» , про це глава уряду повідомив після засідання Кабінету Міністрів, присвяченого підготовці до нового навчального року.

За словами Корецького, головним завданням уряду залишається забезпечення безпечного навчального процесу і питання оплати праці вчителів також на це безпосередньо впливає.

Таким чином, з 1 вересня заробітна плата педагогічних працівників зросте на 20%. Це буде другий етап урядової програми підтримки освітян у 2026 році (перший етап відбувся 1 січня, коли оклади зросли на 30%).

А оскільки від базового посадового окладу залежать основні надбавки – за вислугу років, престижність праці, класне керівництво, перевірку зошитів та завідування кабінетами, то пропорційно зросте й підсумкова щомісячна виплата.

За оцінками урядовців, після вересневого підвищення щомісячний дохід учителів збільшиться орієнтовно на 3–5,5 тис. грн залежно від категорії та навантаження:

середня заробітна плата вчителя після вирахування податків зросте з нинішніх 18–22 тис. грн до 22–27 тис. грн;

педагоги вищої категорії (зі стажем понад 15 років) отримуватимуть близько 27–33 тис. грн на місяць.

Крім того, продовжують діяти щомісячні фіксовані доплати: 2 тис. грн для всіх шкільних учителів та 4 тис. грн – для педагогів у прифронтових і прикордонних громадах.

Зазначимо, що під час першого етапу підвищення окладів у січні частина освітян не відчула суттєвого зростання доходів. Це було пов'язано з тим, що окремі місцеві громади зменшили власні муніципальні надбавки «за престижність праці». У Міністерстві освіти та Кабміні заявили, що під час другого етапу підвищення має стати вже відчутним для кожного вчителя.

Також, за словами Корецького, урядовці ставлять за мету повністю забезпечити підручниками учнів усіх класів. І це попри російські удари по друкарнях і складах.

Крім того, прем'єр-міністр України Сергій Корецький анонсував, що студентські стипендії подвояться, а понад 3 мільйони школярів будуть забезпечені безоплатним харчуванням.

Нагадаємо, із 1 вересня 2026 року в Україні стартує пілотний етап реформи старшої профільної школи, а вже з 2027-го вона запрацює повноцінно. Через реорганізацію мережі частині учнів 10-х класів доведеться переходити до інших навчальних закладів, а батькам – заздалегідь обирати ліцей. Стало відомо, як працюватиме нова система, кого торкнуться зміни та чи зможуть школярі залишитися у своїй школі.