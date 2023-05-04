Уряд виділить 1,5 млрд грн на облаштування укриттів у школах

Ще один млрд грн буде виділено на закупівлю шкільних автобусів

Кабінет міністрів затвердив виділення 1,5 млрд грн місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти. Про це повідомляє урядовий портал.

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Як ідеться в повідомленні, 30% шкіл України наразі не мають укриттів, тож між ними буде розділено субвенцію в розмірі 1,5 млрд грн на їх створення.

«Ці кошти розподілені між областями на основі даних щодо кількості учнів, які навчаються у дистанційному та змішаному форматах», –заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

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За його словами, ще один млрд грн буде виділено на закупівлю шкільних автобусів.

«Розподіл цих грошей між областями відбувся пропорційно кількості учнів, які потребують підвезення до закладів освіти. На сьогодні – це орієнтовно 300 тис. дітей по всій країні», – розповів Лісовий.

Нагадаємо, що за рішенням уряду, українські школярі мають піти на літні канікули не пізніше 30 червня.

До слова, міністр освіти та науки Оксен Лісовий повідомляв: усі ключові навчальні дисципліни – і природничі, і гуманітарні, які нині є в школі, повинні залишатися й надалі.

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Раніше Лісовий заявляв, що у школах можуть скоротити кількість предметів, які вивчають учні. За його словами, така ініціатива допоможе вирішити питання оптимізації навчальних програм.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов підтримав ідею і заявив, що колосальна кількість предметів у школі лише перевантажує учнів, і зовсім не сприяє підвищенню рівню освіти, аби учні отримували знання та компетентності, які вони зможуть використати у реальному житті.