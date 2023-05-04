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Уряд виділить 1,5 млрд грн на облаштування укриттів у школах

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Уряд виділить 1,5 млрд грн на облаштування укриттів у школах
30% шкіл України наразі не мають укриттів
фото: РБК

Ще один млрд грн буде виділено на закупівлю шкільних автобусів

Кабінет міністрів затвердив виділення 1,5 млрд грн місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти. Про це повідомляє урядовий портал.

Як ідеться в повідомленні, 30% шкіл України наразі не мають укриттів, тож між ними буде розділено субвенцію в розмірі 1,5 млрд грн на їх створення.

«Ці кошти розподілені між областями на основі даних щодо кількості учнів, які навчаються у дистанційному та змішаному форматах», –заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За його словами, ще один млрд грн буде виділено на закупівлю шкільних автобусів.

«Розподіл цих грошей між областями відбувся пропорційно кількості учнів, які потребують підвезення до закладів освіти. На сьогодні – це орієнтовно 300 тис. дітей по всій країні», – розповів Лісовий.

Нагадаємо, що за рішенням уряду, українські школярі мають піти на літні канікули не пізніше 30 червня.

До слова, міністр освіти та науки Оксен Лісовий повідомляв: усі ключові навчальні дисципліни – і природничі, і гуманітарні, які нині є в школі, повинні залишатися й надалі.

Раніше Лісовий заявляв, що у школах можуть скоротити кількість предметів, які вивчають учні. За його словами, така ініціатива допоможе вирішити питання оптимізації навчальних програм.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов підтримав ідею і заявив, що колосальна кількість предметів у школі лише перевантажує учнів, і зовсім не сприяє підвищенню рівню освіти, аби учні отримували знання та компетентності, які вони зможуть використати у реальному житті.

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Теги: Оксен Лісовий школа укриття школярі

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