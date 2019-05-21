Вибори ректора медуніверситету Богомольця пройдуть без Амосової



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Київський апеляційний суд дозволив МОЗ організувати конкурс на посаду ректора

До конкурсу на посаду ректора Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця допущено трьох кандидатів, колектив медвишу обере очільника 30 травня. При цьому, серед кандидатів нема Катерини Амосової, яку міністерство тричі позбавляло посади ректора.

Про це повідомляє МОЗ.

«Міністерство охорони здоров’я оголошує про продовження проведення конкурсу на заміщення посади ректора НМУ ім. О.О. Богомольця у зв’язку з набранням законної сили постанови Київського апеляційного суду від 15 травня 2019 року. Вибори ректора відбудуться 30 травня 2019 року», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що колектив медичного вишу обиратиме ректора з-поміж трьох кандидатів.

«Всього до конкурсу допущено трьох кандидатів, які відповідають вимогам статті 42 Закону України «Про вищу освіту» та умовам конкурсу - Канюру Олександра, Науменка Олександра, Кучина Юрія. Саме з-поміж цих претендентів трудовий колектив НМУ ім. О.О.Богомольця обиратиме ректора», - зазначили у МОЗ.

Як повідомлялося, МОЗ України оголосило конкурс 23 квітня 2018, проте через необґрунтовані рішення суду було заборонено проводити конкурс. 15 травня 2019 року Київський апеляційний суд дозволив МОЗ організувати конкурс на посаду ректора.

Як повідомлялося, 11 січня МОЗ втретє звільнило Амосову з посади ректора НМУ ім. О. О. Богомольця.

«Це сталося після того, як міністерство вважало поновленою екс-керівницю закладу з 26 грудня 2018 року на посаді ректора НМУ відповідно до рішення Окружного адміністративного суду м. Києва та самовільного внесення Катерини Амосової, як керівника закладу до Єдиного державного реєстру», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що МОЗ України звільнило Катерину Амосову через неусунення порушень у фінансово-господарській діяльності відповідно до вимог Держаудитслужби та її відсутність на робочому місці без поважної причини з 26 грудня по 8 січня, що фактично блокувало роботу закладу.

Нагадаємо, що у березні 2016 року Держфінінспекція провела ревізію фінансово-господарської діяльності НМУ ім. О. О. Богомольця за період з 1 жовтня 2012 року по 1 грудня 2015.

У результаті перевірки було виявлено низку грубих порушень, що Держфінінспекція України зобов’язала керівництво НМУ усунути.

Проте Катерина Амосова не виконала вимоги в повному обсязі. Загальна сума збитків, нанесених державі через невиконання вимог Держфінінспекції ректоркою НМУ, складає понад 3 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування прокуратури міста Києва за фактом розкрадання та нецільового використання бюджетних коштів керівниками адміністрації НМУ ім. О. О. Богомольця.