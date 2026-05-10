Скільки людей проживає на підконтрольних Україні територіях: Мінсоцполітики назвало цифру

На підконтрольній уряду України території наразі проживає від 22 до 25 мільйонів осіб. Такі оцінки озвучив міністр соціальної політики Денис Улютін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на LB Live.

«Я вважаю, що менше (осіб проживає на підконтрольній території, – ред.). Це катастрофа. 22-25 млн», – ідеться у повідомленні.

Водночас директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова наводить вищі дані – близько 29 мільйонів осіб, тоді як торік показник становив приблизно 30 мільйонів.

За її словами, скорочення населення України пов’язане переважно не з новою хвилею міграції за кордон, а зі смертністю та загальною демографічною кризою.

Раніше демографиня попередила про нову хвилю міграції українців – після скасування воєнного стану. Йдеться про ситуацію, коли жінки з дітьми вже виїхали за кордон, а згодом до них можуть приєднатися чоловіки. Станом на лютий 2026 року в країнах ЄС перебуває близько 4,4 млн українців, і ця кількість зростає. За оцінками експертки, повернення українців додому залишається обмеженим – повернулися менше мільйона осіб.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії Національної академії наук України Елла Лібанова відзначає виникнення в українців «нечуваної емпатії», яка стала фундаментом виживання нації. Елла Лібанова наголошує, що емпатія в Україні перетворилася з особистої риси на суспільну силу. Це проявилося у мільйонах волонтерських ініціатив, прихистку для переселенців та підтримці армії.

Також Елла Лібанова розповіла про інтелектуальний прорив українців та появу нових мислителів.

На її переконання, зараз українці почали поступово уникати шароварності. «У нас з'явилися мислителі українці, які, можливо, ну, не дотягуючи до того ж Мирослава Поповича, проте вони досить глибокі, дуже серйозні», – зазначає Елла Лібанова. Академік впевнена, що поява нової інтелектуальної еліти є ключовою ознакою дорослішання держави.