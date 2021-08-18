Встановлений новий рекорд в обчисленні числа Пі

Швейцарські дослідники уточнили значення Пі до 68,2 трильйона знаків

Швейцарські дослідники за допомогою суперкомп'ютера вирахували константу Пі з новою точністю і побили минулі рекорди, до 62,8 трильйона цифр після коми. Про це пише Phys.org.

За словами вчених, весь розрахунок зайняв 108 днів і дев'ять годин. Швидкість обчислень була майже в два рази швидшою, ніж при досягненні рекорду, встановленого Google з використанням своєї хмари в 2019 році (більш 31 трильйона знаків), і в 3,5 рази швидше попереднього світового рекорду в 2020 році, коли в числі Пі було розраховано більше 50 трильйонів цифр після коми.

Зараз дослідники чекають, коли їх результат підтвердить Книга рекордів Гіннесса.

Останні десять цифр у новому значенні числа Пі – це 7817924264. Хоча число є ірраціональним, тобто його десяткове подання нескінченно і не повторюється, математики продовжують уточнювати його значення з використанням потужних комп'ютерів.

Досвід, отриманий при обчисленнях, корисний в інших областях науки, в тому числі при аналізі РНК, гідродинамічному моделюванні і текстовому аналізі.

Число Пі є математичною константою і визначається як відношення довжини кола до довжини його діаметру.

Нагадаємо, рекорд із запамʼятовування числа «пі» встановив мешканець Сум Артем Гарін.

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