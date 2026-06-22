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Деякі українці зможуть вступити до медичних вишів за спрощеною процедурою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Деякі українці зможуть вступити до медичних вишів за спрощеною процедурою
Навчання повністю фінансується коштом державного або регіонального бюджету
фото: 93 ОМБР Холодний Яр (ілюстративне)

У цьогорічній вступній кампанії братимуть участь шість комунальних та чотири державні заклади освіти

У 2026 році бойові медики зі статусом учасника бойових дій зможуть безкоштовно вступити до медичних закладів освіти за спрощеною процедурою без складання НМТ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

«Навчання повністю фінансується коштом державного або регіонального бюджету. Вступити можна за спрощеною процедурою, а співбесіду пройти онлайн. Програма адаптована так, щоби людина могла навчатися без відриву від служби: доступні заочна форма (дві очні сесії на рік) або дистанційне навчання», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після завершення навчання випускники отримують диплом бакалавра за спеціальністю «Медсестринство», спеціалізація І5.02 «Екстрена медицина», освітньо-професійна програма «Екстрена медицина/парамедик».

Крім того, чинні бойові медики можуть здобути фахову передвищу освіту. Для них також передбачена спрощена процедура вступу з можливістю пройти співбесіду онлайн. Навчання організоване так, щоб його можна було поєднувати зі службою: воно відбувається у заочному форматі. Після завершення програми випускники отримують диплом фахового молодшого бакалавра за спеціальністю І5 «Медсестринство» за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа».

У цьогорічній вступній кампанії братимуть участь шість комунальних та чотири державні заклади освіти: Буковинський державний медичний університет, Черкаська медична академія, Львівська медична академія імені Андрея Крупинського, Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти, Житомирський медичний інститут, Волинський медичний інститут, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, Івано-Франківський національний медичний університет, Одеський національний медичний університет, Полтавський державний медичний університет.

Вступити на навчання можуть військові, які:

  • проходять службу на посаді бойового медика;
  • мають статус учасника бойових дій;
  • мають документ про повну загальну середню освіту або диплом молодшого спеціаліста/ фахового молодшого бакалавра (зі спеціальності «Медсестринство»);
  • мають сертифікат про проходження підготовки за фахом «бойовий медик» (виданий військовими частинами А0665, А2315, А1890, А1363, А3211, А3321, А4152, А2718, А2407, А2900, А2772), що відповідає рівню бойового медика взводу.

Як повідомлялося, основна сесія НМТ-2026 розпочалася 20 травня і триватиме до 25 червня. На неї зареєструвалося понад 355 тис. учасників – на 43 тисячі більше, ніж торік.

Зауважимо, що учасники НМТ-2026 побачать попередні результати одразу після виходу з аудиторії, а офіційні – до 3 липня. Ті, хто складатиме тест під час додаткових сесій (17-24 липня), побачать свої оцінки до 29 липня. Там само буде доступна інформаційна картка учасника НМТ – документ, потрібний для подачі заяв до українських вишів.

До слова, частка випускників, які не долають мінімальний прохідний бал Національного мультипредметного тесту, коливається в межах 20% – і це свідчить про доступність тесту, а не його складність.

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Теги: медик вступна кампанія Міністерство охорони здоров'я

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