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Вступна кампанія-2026: що потрібно знати вступникам?

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Вступна кампанія-2026: що потрібно знати вступникам?
фото: suspilne.media

Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ

Із 1 липня в Україні офіційно стартувала вступна кампанія 2026 року. Міністерство освіти і науки України нагадує ключові її етапи, а також про можливості консультаційної підтримки для абітурієнтів у заклади вищої освти. Про це повідомляє «Главком»

Ключова інформація для тих, хто планує здобувати вищу освіту

  • Почніть із вибору спеціальності та закладів вищої освіти, у яких ви хотіли б навчатися.
  • Зареєструйте особистий кабінет на вебпорталі vstup.edbo.gov.ua – реєстрація почнеться з 1 липня, однак не обовʼязково це робити у день відкриття порталу. Подати заяви на бакалаврат можна з 19 липня до 1 серпня.
  • Вступники і вступниці можуть подати не більше ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Розподіліть їх за власним бажанням: наприклад, подайте кілька заяв до одного закладу вищої освіти на різні спеціальності або ж по одній – у 10 різних університетів.
  • Кожній заяві вступник має присвоїти пріоритетність – порядкове число, де номер 1 означає найбажаніший варіант. Ви можете пріоритезувати вступ на бюджет, а також вступ на контракт у найбажаніший заклад, щоб потім претендувати на грант. Поставтеся до цього уважно, адже після подання змінити пріоритетність буде неможливо.
  • Також зверніть увагу на спеціальності, що мають особливу підтримку держави – більшу кількість бюджетних місць і підвищені гранти. Серед них: освіта, природничі науки, математика, інженерія,  сільське господарство, транспорт і послуги, безпека й оборона та інші.

Графік вступної кампанії на бакалаврат

1 липня  Старт реєстрації електронних кабінтів 
15 жовтня Завершення роботи електронних кабінетів
3 липня

 Початок реєстрації на творчі конкурси та співбесіди

10 липня (о 18:00) 

(лише на контракт — о 18:00 25 липня)

 Завершення реєстрації на творчі конкурси та співбесіди
19 липня Початок подання заяв вступниками
1 серпня (о 18:00) Закінчення подання заяв
Не пізніше за 6 серпня Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування (заяви з пріоритетом)
До 11 серпня (о 18:00) Підтвердження вибору місця навчання
До 13 серпня Зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)

Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ, також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки.

Для українців, які закінчили школу в Європі у 2025 або 2026 році, замість НМТ можуть зарахувати результати національних випускних іспитів.

Вступники з ТОТ і територій активних бойових дій беруть участь у конкурсі за результатами НМТ та можуть претендувати на бюджетні місця за квотою-2.

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також інші категорії вступників за квотою-1 також вступають за результатами НМТ, але беруть участь у конкурсі в межах окремої квоти.

Замість НМТ проходять лише внутрішню співбесіду в університеті:

  • ветерани війни (зокрема особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій);
  • особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
  • вступники, яким відмовлено в реєстрації на НМТ через неможливість створення особливих (спеціальних) умов.

Повний перелік правил вступу, зокрема умови застосування квот, особливості вступу для окремих категорій вступників та процедуру зарахування, визначено в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році.

Уважно плануйте свій вибір та обов’язково перевіряйте статус поданих заяв у власному електронному кабінеті.

Ключова інформація для тих, хто планує вступати до магістратури й аспірантури

У 2026 році вступ до магістратури та аспірантури відбуватиметься за результатами вступних випробувань, що проводяться за технологіями зовнішнього незалежного оцінювання.

Обовʼязковим є єдиний вступний іспит (ЄВІ), який передбачає тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови

Додатково вступники до магістратури за спеціальностями, визначеними розділом 12 «Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році», складатимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). Крім того, вступники до магістратури, для яких не передбачено ЄФВВ та/або ЄДКІ, складають фаховий іспит на бакалавраті. Вступники до аспірантури складають іспит з методології наукових досліджень. Крім того, вступники за всіма спеціальностями складають у ЗВО іспит зі спеціальності та інші види вступних випробувань, якщо це передбачено правилами прийому ЗВО.

Примітка: вступники також можуть використовувати результати ЄВІ (2026, 2025, 2024 років). Вступники до магістратури можуть у 2026 році використовувати результати ЄФВВ за 2026 або 2025 рік.

Графік вступних випробувань до магістратури

Вступ на другий (магістерський) рівень вищої освіти відбуватиметься у такі строки:

  Основна сесія Додаткова сесія* 
Реєстрація

23 квітня – 14 травня (опрацювання документів триває до 19 травня)

Другий період

26–28 травня (опрацювання документів триває до 1 червня)

  
Тестування 26 червня – 14 липня 3–21 серпня
Результати до 23 липня до 21 серпня

Запрошення-перепустки для основної сесії мали зʼявитися в кабінетах учасників до 19 червня, для додаткової сесії – зʼявляться до 28 липня.

Графік вступних випробувань до аспірантури

Для вступників, які планують здобути ступінь доктора філософії або доктора мистецтва, встановлено такий календарний план:

  Основна сесія Додаткова сесія*
Реєстрація

23 квітня – 14 травня (опрацювання документів триває до 19 травня)

Другий період

26–28 травня (опрацювання документів триває до 1 червня)

  
Тестування 14–29 липня 24–28 серпня
Результати до 7 серпня до 4 вересня

Інформація про місце та час проведення основної сесії надійшла учасникам у кабінети до 19 червня, для додаткової сесії – надійде до 19 серпня.

*Важливо: додаткова сесія доступна тим, хто з поважних причин: 

  • ⁠не зміг узяти участі в тестуванні основної сесії; не зміг розпочати або завершити виконання завдань вступного випробування;
  • вибрав проходити ЄФВВ за спрямуваннями, предметні тести з яких відбуваються одночасно під час основної сесії.

Для довідок

Вступна кампанія-2026: що потрібно знати вступникам? фото 1
Автор інфографіки - пресслужба МОН

Окрім цього, за консультацією можна звертатися на урядову гарячу лінію за номером 1545.

Нагадуємо, що для швидкої навігації вступникам, батькам і працівникам закладів освіти раніше МОН підготувало окремий гід вступника – інструкцію зі здобуття вищої освіти.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що МОН офіційно закріпило мінімальні конкурсні бали для вступу на бюджет у 2026 році: 130 балів – для більшості спеціальностей, 140 – для фармації, 150 – для медицини, права, міжнародних відносин і публічного управління.

Також абітурієнти, які набрали не менше 185 балів з кожного предмета НМТ-2026 і вступили до українського вишу, щомісяця отримуватимуть по 10 тис. грн упродовж першого року навчання.

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Теги: бюджет освіта навчання реєстрація вступна кампанія іспит

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