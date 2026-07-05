Вступна кампанія-2026: що потрібно знати вступникам?
Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ
Із 1 липня в Україні офіційно стартувала вступна кампанія 2026 року. Міністерство освіти і науки України нагадує ключові її етапи, а також про можливості консультаційної підтримки для абітурієнтів у заклади вищої освти. Про це повідомляє «Главком» .
Ключова інформація для тих, хто планує здобувати вищу освіту
- Почніть із вибору спеціальності та закладів вищої освіти, у яких ви хотіли б навчатися.
- Зареєструйте особистий кабінет на вебпорталі vstup.edbo.gov.ua – реєстрація почнеться з 1 липня, однак не обовʼязково це робити у день відкриття порталу. Подати заяви на бакалаврат можна з 19 липня до 1 серпня.
- Вступники і вступниці можуть подати не більше ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Розподіліть їх за власним бажанням: наприклад, подайте кілька заяв до одного закладу вищої освіти на різні спеціальності або ж по одній – у 10 різних університетів.
- Кожній заяві вступник має присвоїти пріоритетність – порядкове число, де номер 1 означає найбажаніший варіант. Ви можете пріоритезувати вступ на бюджет, а також вступ на контракт у найбажаніший заклад, щоб потім претендувати на грант. Поставтеся до цього уважно, адже після подання змінити пріоритетність буде неможливо.
- Також зверніть увагу на спеціальності, що мають особливу підтримку держави – більшу кількість бюджетних місць і підвищені гранти. Серед них: освіта, природничі науки, математика, інженерія, сільське господарство, транспорт і послуги, безпека й оборона та інші.
Графік вступної кампанії на бакалаврат
|1 липня
|Старт реєстрації електронних кабінтів
|15 жовтня
|Завершення роботи електронних кабінетів
|3 липня
|Початок реєстрації на творчі конкурси та співбесіди
|
10 липня (о 18:00)
(лише на контракт — о 18:00 25 липня)
|Завершення реєстрації на творчі конкурси та співбесіди
|19 липня
|Початок подання заяв вступниками
|1 серпня (о 18:00)
|Закінчення подання заяв
|Не пізніше за 6 серпня
|Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування (заяви з пріоритетом)
|До 11 серпня (о 18:00)
|Підтвердження вибору місця навчання
|До 13 серпня
|Зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)
Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ, також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки.
Для українців, які закінчили школу в Європі у 2025 або 2026 році, замість НМТ можуть зарахувати результати національних випускних іспитів.
Вступники з ТОТ і територій активних бойових дій беруть участь у конкурсі за результатами НМТ та можуть претендувати на бюджетні місця за квотою-2.
Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також інші категорії вступників за квотою-1 також вступають за результатами НМТ, але беруть участь у конкурсі в межах окремої квоти.
Замість НМТ проходять лише внутрішню співбесіду в університеті:
- ветерани війни (зокрема особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій);
- особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
- вступники, яким відмовлено в реєстрації на НМТ через неможливість створення особливих (спеціальних) умов.
Повний перелік правил вступу, зокрема умови застосування квот, особливості вступу для окремих категорій вступників та процедуру зарахування, визначено в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році.
Уважно плануйте свій вибір та обов’язково перевіряйте статус поданих заяв у власному електронному кабінеті.
Ключова інформація для тих, хто планує вступати до магістратури й аспірантури
У 2026 році вступ до магістратури та аспірантури відбуватиметься за результатами вступних випробувань, що проводяться за технологіями зовнішнього незалежного оцінювання.
Обовʼязковим є єдиний вступний іспит (ЄВІ), який передбачає тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови.
Додатково вступники до магістратури за спеціальностями, визначеними розділом 12 «Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році», складатимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). Крім того, вступники до магістратури, для яких не передбачено ЄФВВ та/або ЄДКІ, складають фаховий іспит на бакалавраті. Вступники до аспірантури складають іспит з методології наукових досліджень. Крім того, вступники за всіма спеціальностями складають у ЗВО іспит зі спеціальності та інші види вступних випробувань, якщо це передбачено правилами прийому ЗВО.
Примітка: вступники також можуть використовувати результати ЄВІ (2026, 2025, 2024 років). Вступники до магістратури можуть у 2026 році використовувати результати ЄФВВ за 2026 або 2025 рік.
Графік вступних випробувань до магістратури
Вступ на другий (магістерський) рівень вищої освіти відбуватиметься у такі строки:
|Основна сесія
|Додаткова сесія*
|Реєстрація
|
23 квітня – 14 травня (опрацювання документів триває до 19 травня)
Другий період
26–28 травня (опрацювання документів триває до 1 червня)
|Тестування
|26 червня – 14 липня
|3–21 серпня
|Результати
|до 23 липня
|до 21 серпня
Запрошення-перепустки для основної сесії мали зʼявитися в кабінетах учасників до 19 червня, для додаткової сесії – зʼявляться до 28 липня.
Графік вступних випробувань до аспірантури
Для вступників, які планують здобути ступінь доктора філософії або доктора мистецтва, встановлено такий календарний план:
|Основна сесія
|Додаткова сесія*
|Реєстрація
|
23 квітня – 14 травня (опрацювання документів триває до 19 травня)
Другий період
26–28 травня (опрацювання документів триває до 1 червня)
|Тестування
|14–29 липня
|24–28 серпня
|Результати
|до 7 серпня
|до 4 вересня
Інформація про місце та час проведення основної сесії надійшла учасникам у кабінети до 19 червня, для додаткової сесії – надійде до 19 серпня.
*Важливо: додаткова сесія доступна тим, хто з поважних причин:
- не зміг узяти участі в тестуванні основної сесії; не зміг розпочати або завершити виконання завдань вступного випробування;
- вибрав проходити ЄФВВ за спрямуваннями, предметні тести з яких відбуваються одночасно під час основної сесії.
Для довідок
Окрім цього, за консультацією можна звертатися на урядову гарячу лінію за номером 1545.
Нагадуємо, що для швидкої навігації вступникам, батькам і працівникам закладів освіти раніше МОН підготувало окремий гід вступника – інструкцію зі здобуття вищої освіти.
Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що МОН офіційно закріпило мінімальні конкурсні бали для вступу на бюджет у 2026 році: 130 балів – для більшості спеціальностей, 140 – для фармації, 150 – для медицини, права, міжнародних відносин і публічного управління.
Також абітурієнти, які набрали не менше 185 балів з кожного предмета НМТ-2026 і вступили до українського вишу, щомісяця отримуватимуть по 10 тис. грн упродовж першого року навчання.
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