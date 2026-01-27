Яке релігійне свято відзначається 28 січня 2026: традиції та молитва

Свята 28 січня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Єфрема Сирійця

28 січня православна церква вшановує пам'ять преподобного Єфрема Сирійця, одного з найшанованіших учителів християнської церкви, богослова та поета. Його називають «арфою Святого Духа» та «вчителем покаяння» за надзвичайну глибину його духовних праць та молитов.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 28 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Єфрема Сирійця

28 січня церква згадує святого Єфрема, який народився на початку IV століття в Месопотамії. Хоча в юності він мав гарячу вдачу, один випадок у в'язниці, де він опинився за хибним звинуваченням, докорінно змінив його життя. Єфрем почув голос Божий і присвятив себе служінню Господу, обравши шлях пустельника та аскета.

Він став видатним оратором і написав безліч тлумачень до Святого Письма, проте найбільшу славу йому принесли покаянні гімни та молитви. Святий Єфрем не мав високого духовного сану, залишаючись дияконом, але його авторитет був настільки великим, що його праці читалися в храмах відразу після Біблії. Саме йому належить знаменита молитва, яку читають протягом усього Великого посту.

Молитва дня

Господи і Владико життя мого! Дух лінощів, безнадії, владолюбства і марнослів’я не дай мені. Дух же ціломудрості, смиренномудрості, терпіння і любові даруй мені, рабу Твоєму. Так, Господи Царю, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословен єси на віки віків. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день називали «Єфрем – заступник цвіркунів». Вважалося, що кожна комаха в цей день є недоторканною, а домовик потребує особливого частування.

Вітер у цей день – віщує сире та холодне літо.

Почався потужний снігопад – рік буде врожайним на зернові культури.

Якщо ліс видається чорним, а не сірим – варто чекати на швидку відлигу.

Густе кухонне приладдя (сажа в печі) швидко спалахує – до сильних морозів.

Наші предки вірили, що 28 січня не можна сваритися та лихословити, щоб не накликати біду на оселю, адже преподобний Єфрем закликав до чистоти думок і слів.