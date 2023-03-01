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1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня відзначають День цивільної оборони
фото з відкритих джерел

Сьогодні не слід брати в борг або віддавати борги

1 березня відзначають День цивільної оборони, День обізнаності про аутоагресію, Всесвітній день компліменту та День імунітету. Віряни вшановують пам’ять святих дванадцяти мучеників Кесарійських

Який сьогодні день у світі

У світі сьогодні святкують День цивільної оборони. Подію започатковано у 1990 році за ініціативи Міжнародної організації цивільної оборони. День святкування обраний на честь отримання МОЦО міжурядового статусу і закріплення статуту організації, що відбулося у 1972 році. Всесвітній день цивільної оборони має за мету розповсюдження обізнаності суспільства про цивільний захист задля готовності цивільного населення до правильного поводження під час виняткових ситуацій, а також висловити подяку працівникам служб, які захищають нас від лих та наголошення на важливості високого рівня поінформованості суспільства щодо дій у разі надзвичайних випадків.

1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Сьогодні важливо відзначити День обізнаності про аутоагресію. Він про підвищення обізнаності про самоушкодження та проблеми психічного здоров’я, які можуть призвести до такої поведінки. Він відзначається 1 березня щороку, і він має на меті привернути увагу до проблеми самоушкодження, сприяти розумінню та співчуттю до тих, хто має подібні прояви, і спонукати людей шукати допомоги, якщо вони борються з цими проблемами. Аутоагресивна поведінка, також відома як самоушкодження, може приймати різні форми, включаючи порізи, спалювання, удари або участь у інших шкідливих діях. Гризти нігті, вискубувати волосся, курти та вживати алкоголь, надмірне вживання шкіливої їжі тощо є також проявами аутоагресії. Така поведінка часто є механізмом подолання основних проблем психічного здоров’я, таких як депресія, тривога, травма або розлади особистості.

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1 березня кожного року світ відзначає позитивне свято – Всесвітній день компліменту. Час виникнення цієї події невідомий, проте нідерландський Національний день компліментів вплинув на розповсюдження такої цікавої ідеї. Кожен охочий може приєднатись до Всесвітнього дня компліменту, просто зробивши щирий комплімент близькій людині чи зовсім незнайомому перехожому. Адже приємні слова здатні підвищити самооцінку, зробити людину щасливішою та прибрати емоційну напругу у відносинах.

1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Сьогодні у світі також відзначають День імунітету. Подію започаткувала Всесвітня організація охорони здоров’я у 2002 році. Мета цього дня, укладена в залученні широкої громадської уваги до проблем, пов’язаних з поширеністю різних імунних захворювань, а також зі збереженням та зміцненням імунітету в цілому. Тільки 10% людей можуть похвалитися потужним імунітетом, що захищає їх від переважної більшості захворювань. Ще 10% мають вроджений імунодефіцит. Вони хворіють досить часто. У решти 80% сила імунної системи безпосередньо залежить від умов і способу життя. Так, 80% імунної системи знаходиться в кишечнику.

Релігійне свято

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1 березня в церковному календарі – день пам’яті святих дванадцяти мучеників Кесарійських. Памфіл пресвітер, Валент диякон, Павло, Порфирій, Селевкій, Феодул, Іуліан, Самуїл, Ілія, Данило, Єремія, Ісая постраждали через свою віру в Христа під час правління Діоклетіана в Кесарії Палестинській.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • якщо сильний вітер, то чекайте на опади;
  • якщо стоїть густий туман, отже літо буде непогожим;
  • якщо паводок – це на велику кількість комах і гризунів влітку;
  • якщо голосно каркають ворони – до похолодання.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

  • не слід позичати або віддавати цього дня борги;
  • не можна пропускати риболовлю, буде добре клювати риба;
  • не слід займатися фізичною працею;
  • не можна лихословити.

Іменини

Нині святкують День ангела: Самуїл (Самійло), Ярема, Данило, Ілля, Павло, Юліан, Роман, Саливон, Памфіл, Ніна, Порфирій, Нестор, Альбіна, Антоніна, Фелікс.

 

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