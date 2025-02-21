Венс заявив, що Україна існує «лише завдяки щедрості США»

Раніше Венс заявив, що ні Європа, ні адміністрація Байдена, ні Україна протягом трьох років не мали жодного шляху перемогти у війні проти Російської Федерації

Венс про Зеленського: «Якщо ви не погоджуєтесь з Трампом, подзвоніть йому, а не їдьте в медіа-тур Європою»

Віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що існування України нібито залежить лише від американської підтримки, а з боку президента України Володимира Зеленського було «нерозумно» висловлювати образи на адресу Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю у подкасті The Benny Show.

Ведучий попросив віцепрезидента Сполучених Штатів прокоментувати його слова 19 лютого про те, що Зеленський пошкодує через «обливання брудом» Трампа. Президент України говорив, що його американський колега живе у «дезінформаційному просторі», створеному російською пропагандою.

Венс у відповідь заявив, що України «не існувало б, якби не щедрість США».

«Подякуй! А якщо в чомусь не згоден із президентом, візьми телефон і зателефонуй йому. Або нашим дипломатам. Не потрібно вирушати в престур Європою з образами на адресу президента США. Це образливо для нього, для мене і для всього американського народу», – сказав віцепрезидент.

Венс також додав, що вважає слова Зеленського на адресу Трампа «нерозумним» вчинком. «Всі з нас, хто знають нашого президента, скажуть, що публічне наклепництво не змусить президента Трампа змінити свою думку. Тож я думаю, Зеленський потребує кращих радників», – сказав Венс.

Раніше Венс заявив, що ні Європа, ні адміністрація Байдена, ні Україна протягом трьох років не мали жодного шляху перемогти у війні проти Російської Федерації. Політик заявив, що черговий пакет допомоги для України не зможе допомогти, росіяни мають «величезну чисельну перевагу» в живій силі та зброї, і ця перевага зберігатиметься «незалежно від подальших пакетів допомоги Заходу».

До слова, російська влада здивувалася різким висловлюванням президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на адресу глави України Володимира Зеленського. Заяви американського лідера перевершили будь-які очікування Москви.