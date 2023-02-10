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10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Щорічно 10 лютого за рішенням ООН відзначається Всесвітній день зернобобових
фото з відкритих джерел

Сьогодні не рекомендується брати гроші в борг

У цей день, 10 лютого, відзначають Всесвітній день зернобобових, а православні віряни вшановують пам’ять преподобного Єфрема Сирина. Також у цей день давні слов’яни святкували День домовика.

Яке сьогодні свято в Україні та світі

Щорічно 10 лютого за рішенням ООН відзначається Всесвітній день зернобобових. Найбільш розповсюдженими у світі представники зернобобових – боби, сочевиця та горох. Традиційні страви багатьох народів світу, як-от східний хумус, індійський дал і навіть класичний англійський сніданок були б неможливими без зернобобових.

До цих рослин належать тільки ті культури, які збирають для споживання в сушеному вигляді. Вони багаті на білок, що має велике значення для людей в регіонах, де споживання м’яса та молока недостатнє з різних причин. Зернобобові настільки важливі, що навіть мають своє свято, яке покликане підвищити знання людей про їхні властивості та важливість для світової економіки й природних ресурсів.

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10 лютого давні слов’яни відзначали свята День домовика – свято пригощання домовика (Кудеси) та Велесичі.

Домовик – це міфологічний слов’янський персонаж, який є добрим духом – хранителем домашнього вогнища. Домовик за характером вередливий, проте всіляко допомагає гарним родинам, які підтримують чистоту й не сваряться, дбає про здоров’я худоби та домашнє господарство. Водночас домовик карає скупих, злих і байдужих людей.

У цей день заведено частувати домовика його улюбленими ласощами: солодкою кашею, хлібом, молоком та різноманітними солодощами. Насипати їжу духу-хранителю потрібно в окремий посуд. На Кудеси у вашій оселі повинно бути весело і затишно.

Яке сьогодні релігійне свято

Православні віряни сьогодні відзначають День Єфрема. Єфрем був родом з Месопотамії. Він жив у IV столітті. Його батьки були бідними хліборобами, але сина виховували в благочесті та смиренні. За своєю природою Єфрем мав запальний та дратівливий характер, але за велінням Всевишнього зміг ступити на шлях смирення і стати вчителем покаяння.

10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Прийнявши чернецтво, він пішов жити в пустелю і став відлюдником. Оскільки Господь нагородив його даром учителювати, Єфрему не дано було перебувати на самоті. Він зміг поєднувати самовіддану працю і вивчення Слова Божого, черпаючи в ньому сили для своєї душі і мудрість.

Традиції, звичаї та обряди

Наші предки любили і шанували домовика: при переїзді в нове житло його запрошували з собою. Залишали йому подарунки у дворі – монетки, клаптики, окрайця хліба. Після вечері для нього на столі залишали їжу. На великі свята домовика не забували і пригощали.

10 лютого в народі – «іменини домовика». У цей день домовика особливо вшановували. Для нього у печі ставили миску з молоком, залишали горщик з кашею, обклавши його гарячими вуглинками. Вірили, що домовик опівночі вийде з-під печі і спробує частування, після чого подобрішає і на цілий рік стане послужливим і сумирним.

Народні прикмети

Здавна існують такі прикмети на цей день:

  • сильний вітер – літо буде дощовим і холодним;
  • ліс став чорним – буде відлига;
  • на Єфрема завжди добре клює риба.

Заборони

  • На Єфрема не можна вбивати комах: ані тарганів, ані клопів, ані цвіркунів.
  • Також сьогодні забороняється лаятися, скандалити і вживати погані слова.       
  • Не варто цього дня зловживати алкоголем, а також переїдати.
  • Не слід нині виносити погані новини з хати.
  • Не гоже у цей день сваритися з рідними та близькими.
  • Не можна сьогодні брати гроші у борг.

Іменини

10 лютого День ангела відзначають: Юхим, Георгій, Охрім, Ісак, Володимир, Яків, Палладій, Юрій.

Теги: свята традиції свято

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