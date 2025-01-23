Нардеп показав, що лишилося від його приймальні у Запоріжжі після російської атаки (фото)

Громадська приймальна нардепа у Запоріжжі постраждала під час обстрілу

Народний депутат України дев'ятого скликання від партії «Слуга народу» Сергій Штепа показав на фото, який вигляд має його приймальня в Запоріжжі після атаки, яку вчинили на місто росіяни увечері 22 січня та у ніч проти 23 січня.

«Це моя приймальня в Запоріжжі після ночі… Але це дрібниці в порівнянні з тим, що пережили інші люди», – написав депутат.

На фото можна побачити, що у кімнаті від вибуху вилетіла металопластикова віконна конструкція разом з елементами шпаклювання. На робочому столі лежить груда пластику, віконні ролети, та будівельне сміття. Також на столі лежить стрічка у кольорах українського прапора.

Громадська приймальня нардепа Сергія Штепи у Запоріжжі зазнала пошкоджень у результаті чергової атаки росіян фото: Сергій Штепа, Facebook

«Мотор Січ», Свято-Андріївський кафедральний собор, Палац культури ім. Т.Г. Шевченка, музей техніки… Все те, що будував Богуслаєв (керівник ПАТ «Мотор Січ» та російський колаборант, який 24 жовтня 2022 року був заарештований СБУ і звинувачений у державній зраді – «Главком»), який любив Росію, ця ж Росія і знищує. Нас хочуть зламати психологічно, але у ворога нічого не вийде», – додав Штепа і оприлюднив фото наслідків російської атаки.

Руйнування у Запоріжжі внаслідок атаки РФ фото: Сергій Штепа, Fscebook

фото: Сергій Штепа, Facebook

фото: Сергій Штепа, Facebook

фото: Сергій Штепа, Facebook

Нагадаємо, увечері 22 січня і в ніч проти 23-го російські окупанти атакували Запоріжжя «шахедами» та ракетами, завдавши удару по одному й тому ж енергетичному об’єкту. Як розповів в ефірі телемарафону очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, російська атака розпочалася о 21:50. Окупанти запускали «шахеди», шість із яких пошкодили енергетичний об’єкт, один – промисловий. Згодом Федоров уточнив, що енергооб'єкт «знищено». Після ураження енергооб'єкта об’єкти критичної інфраструктури міста та 21 тис. абонентів залишилися без світла, ще 17 тис. абонентів залишилися без тепла. Приблизно через чотири години після того, як рятувальники розпочали ліквідувати наслідки атаки, росіяни запустили по місту чотири ракети, тип яких ще встановлюється.

Федоров наголосив, що ракети були в небі над Запоріжжям уже через три з половиною хвилини після оголошення тривоги, а ще за кілька секунд вони вже поцілили в об’єкти в центрі міста. Також він звернув увагу на той факт, що ворог поцілив ракетами по тому ж об’єкту, який атакував «шахедами».