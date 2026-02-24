Головна Світ Соціум
Грузини відродили стародавній язичницький фестиваль

Єгор Голівець
Єгор Голівець
У Грузії провели обряд Берикаоба, що майже зник
скріншот з відео AP

Жителі селища Діді Чайлурі відновили язичницький фестиваль родючості з масками, танцями та традиційними стравами

У грузинському селі Діді Чайлурі на сході країни місцеві жителі відродили стародавній весняний обряд Берикаоба, під час якого чоловіки в масках і яскравих костюмах благословляють людей і землю на врожай. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Associated Press.

Раз на рік вулиці невеликого села в регіоні Кахеті заповнюють «берики» – учасники традиційного язичницького фестивалю родючості. Вони одягають власноруч створені костюми, бігають селом, відвідують подвір’я та отримують від родин частування – хліб, солодощі, мед і вино.

Грузини відродили стародавній язичницький фестиваль фото 1
скріншот з відео
Грузини відродили стародавній язичницький фестиваль фото 2
скріншот з відео

Учасник обряду Ніка Сагінашвілі розповів, що роль берики вимагає витривалості та відповідальності. «Зараз погода на нашому боці, але інколи доводиться бігати в сніг чи дощ. Берика не має зупинятися. Він не повинен лякати дітей або шкодити автівкам – треба підійти до дитини, зняти маску і показати обличчя», – зазначив він.

Грузини відродили стародавній язичницький фестиваль фото 3
скріншот з відео

За традицією, ставлення до бериків символічно впливає на добробут і врожайність у громаді. Раніше обряд мав більш суворі елементи, але нині він перетворився на святкову подію з жартами, танцями й легким розмальовуванням облич або автівок глиною.

Грузини відродили стародавній язичницький фестиваль фото 4
скріншот з відео

Місцева жителька Лізі Лоладзе зазначила, що фестиваль останніми роками набув популярності. «Колись ця традиція була поширена по всій Грузії, але тепер залишилася лише в кількох селах. Зараз вона стала однією з найбільших подій року», – сказала вона.

Грузини відродили стародавній язичницький фестиваль фото 5
скріншот з відео

Після ритуалів жителі збираються на спільне святкування з традиційними стравами – солодким хлібом када та десертом пеламуші. Захід супроводжують народна музика, танці та змагання з боротьби чідаоба.

Етнографи вважають, що Берикаоба має тисячолітню історію та походить із дохристиянських обрядів родючості. Після поширення християнства у IV столітті багато язичницьких свят зникли, а в радянський період національні традиції занепали ще більше. Сьогодні обряд зберігся лише в кількох селах Кахеті, де місцеві громади намагаються відродити культурну спадщину.

фото: Associated Press

Теги: Грузія традиції свято

