12 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
12 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 12 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

12 лютого у світі відзначають Міжнародний день Дарвіна та День Червоної Руки (День захисту дітей-солдатів). За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого Мелетія, архієпископа Антіохійського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 12 лютого 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день Дарвіна (День науки і гуманізму)

12 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Цей день приурочений до дня народження Чарльза Дарвіна. Свято популяризує науку, критичне мислення та прагнення до пізнання світу. У наукових колах проводяться лекції та дискусії про еволюцію та сучасні біотехнології.

День Червоної Руки (Міжнародний день боротьби з використанням дітей-солдатів)

12 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Ця дата була встановлена за ініціативи ООН. Символ «червоної руки» закликає світову спільноту припинити експлуатацію дітей у збройних конфліктах. Для України це питання є болючим у контексті незаконних дій агресора на тимчасово окупованих територіях.

Релігійні свята та їхня історія

День святого Мелетія, архієпископа Антіохійського

12 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

12 лютого православна церква вшановує пам'ять святого Мелетія. Він жив у IV столітті і був відомий своєю невтомною боротьбою за чистоту християнського вчення. Навіть під час заслань, ініційованих аріанами, Мелетій залишався вірним канонам та користувався величезним авторитетом серед вірян.

За переказами, святий Мелетій очолював Другий Вселенський Собор. Він мав такий дар слова, що під час його проповідей люди наверталися до істини тисячами. Святий вважається покровителем тих, хто навчається, та захисником від несправедливих звинувачень. Його життя – це приклад лагідності, яка виявилася сильнішою за репресії тодішньої влади.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо на Мелетія іній на деревах – літо буде росяним і врожайним;
  • Туман цього дня – літо буде дощовим та нежарким;
  • Птахи сидять на верхівках дерев – весна прийде рано;
  • Холодна погода 12 лютого – березень буде сонячним, але з вітрами.

Наші предки вважали, що на Мелетія варто виносити насіння на мороз на кілька годин («гартувати»), щоб воно краще сходило навесні. Також вірили, що сни на цей день є віщими, але про них не можна нікому розповідати.

Історичні події

  • 1502 – оприлюднено указ королеви Кастилії Ізабели, яким заборонялося сповідувати іслам.
  • 1832 – Еквадор анексував Галапагоські острови.
  • 1852 – літературна легенда: Микола Гоголь спалює рукопис другого тому «Мертвих душ», яким був незадоволений.
  • 1914 – перший політ літака «Ілля Муромець» (конструкції киянина Ігоря Сікорського) з 16 пасажирами на борту.
  • 1918 – у Коростені Мала Рада УНР прийняла Володимирів Тризуб як великий і малий герб Української держави.
  • 1921 – грузинські більшовики здійняли повстання проти демократичної республіки; через чотири дні радянські війська перейшли кордон Грузії.
  • 1931 – у присутності папи Пія XI та Гульєльмо Марконі розпочало мовлення Радіо Ватикану.
  • 1936 – у Музеї українського мистецтва у Києві відкрилась перша виставка народного мистецтва України.
  • 1939 – в автономному Закарпатті відбулися перші вибори до Сойму Карпатської України.
  • 1946 – Вінстон Черчилль вперше промовив улюблену фразу всіх політиків: «No Comments».
  • 1960 – у Києві став до ладу перший український ядерний реактор (дослідницький ВВР-М в Інституті фізики АН УРСР – тепер в Інституті ядерних досліджень НАН України).
  • 1991 – Верховна Рада Української РСР відновила Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку у межах території Кримської області у складі УРСР.
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Латвією.
  • 1992 – Демократична Соціалістична Республіка Шрі Ланка визнала незалежність України.
  • 1994 – відкрилися XVII Зимові Олімпійські ігри в Ліллехаммері, (Норвегія).
  • 2002 – у Гаазі почався суд над Слободаном Милошевичем.
  • 2010 – відкрилися XXI Зимові Олімпійські ігри у Ванкувері, (Канада).

Іменини

День ангела святкують: Олексій, Антон, Євген, Марія, Мелетій, Олександр.

