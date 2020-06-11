11 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
11 червня відзначається День рожевого вина
Сьогодні - день незвичайних свят: вина, пристрасті і пошуку зірки
11 червня православна церква відзначає пам'ять преподобної діви Феодосії Константинопольської. На Феодосії починає колоситися жито, з'являються перші боровики, яких називали колосовики. З Феодосії починали годувати худобу печеними соковитими і хлібними бубликами - щоб вона більше плодилась, а приплід був сильним і здоровим.
Також сьогодні святкують День рожевого вина, День нестримної пристрасті і День пошуку нової зірки.
Народні прикмети на 11 червня:
- Колоситься жито - багато грибів знайдеш.
- Сухий туман під час цвітіння шкодить хлібові.
- Коли жито зацвіло, не можна білити полотна.
- Якщо день спекотний, то боровиків в лісі не знайдеш.
- Бджоли активно летять до вуликів - скоро піде дощ.
- Багато павуків з'явилося - буде хороша погода.
- Туман вранці по воді стелиться - до ясного сонячного дня.
Що не можна робити 11 червня:
- стрибати по землі - це може завдати «вагітній» землі шкоду;
- сумувати - за повір'ям, від сьогоднішнього дня залежить майбутнє людини;
- приймати важливі рішення;
- починати нові справи;
- вирушати в далекі поїздки;
- свататися і одружуватися;
- сваритися - є ризик, що сварка стане фатальною.
У кого іменини 11 червня?
Іменини сьогодні святкують Олександра, Андрій, Іван, Лука, Марія, Федот, Варнава і Фелікс.
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