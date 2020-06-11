11 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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11 червня відзначається День рожевого вина

Сьогодні - день незвичайних свят: вина, пристрасті і пошуку зірки

11 червня православна церква відзначає пам'ять преподобної діви Феодосії Константинопольської. На Феодосії починає колоситися жито, з'являються перші боровики, яких називали колосовики. З Феодосії починали годувати худобу печеними соковитими і хлібними бубликами - щоб вона більше плодилась, а приплід був сильним і здоровим.

Також сьогодні святкують День рожевого вина, День нестримної пристрасті і День пошуку нової зірки.

Народні прикмети на 11 червня:

Колоситься жито - багато грибів знайдеш.

Сухий туман під час цвітіння шкодить хлібові.

Коли жито зацвіло, не можна білити полотна.

Якщо день спекотний, то боровиків в лісі не знайдеш.

Бджоли активно летять до вуликів - скоро піде дощ.

Багато павуків з'явилося - буде хороша погода.

Туман вранці по воді стелиться - до ясного сонячного дня.

Що не можна робити 11 червня:

стрибати по землі - це може завдати «вагітній» землі шкоду;

сумувати - за повір'ям, від сьогоднішнього дня залежить майбутнє людини;

приймати важливі рішення;

починати нові справи;

вирушати в далекі поїздки;

свататися і одружуватися;

сваритися - є ризик, що сварка стане фатальною.

У кого іменини 11 червня?

Іменини сьогодні святкують Олександра, Андрій, Іван, Лука, Марія, Федот, Варнава і Фелікс.