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    Суспільство

    11 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    11 червня відзначається День рожевого вина - 11 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    11 червня відзначається День рожевого вина

    Сьогодні - день незвичайних свят: вина, пристрасті і пошуку зірки

    11 червня православна церква відзначає пам'ять преподобної діви Феодосії Константинопольської. На Феодосії починає колоситися жито, з'являються перші боровики, яких називали колосовики. З Феодосії починали годувати худобу печеними соковитими і хлібними бубликами - щоб вона більше плодилась, а приплід був сильним і здоровим.

    Також сьогодні святкують День рожевого вина, День нестримної пристрасті і День пошуку нової зірки.

    Народні прикмети на 11 червня:

    • Колоситься жито - багато грибів знайдеш.
    • Сухий туман під час цвітіння шкодить хлібові.
    • Коли жито зацвіло, не можна білити полотна.
    • Якщо день спекотний, то боровиків в лісі не знайдеш.
    • Бджоли активно летять до вуликів - скоро піде дощ.
    • Багато павуків з'явилося - буде хороша погода.
    • Туман вранці по воді стелиться - до ясного сонячного дня.

    Що не можна робити 11 червня:

    • стрибати по землі - це може завдати «вагітній» землі шкоду;
    • сумувати - за повір'ям, від сьогоднішнього дня залежить майбутнє людини;
    • приймати важливі рішення;
    • починати нові справи;
    • вирушати в далекі поїздки;
    • свататися і одружуватися;
    • сваритися - є ризик, що сварка стане фатальною.

    У кого іменини 11 червня?

    Іменини сьогодні святкують Олександра, Андрій, Іван, Лука, Марія, Федот, Варнава і Фелікс.

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