У Житомирі відкрився 12-й центр ментального здоров'я мережі «Повернення» (фото)

Соціальний проєкт
Дарія Демяник
У Житомирі відкрився 12-й центр ментального здоров'я мережі «Повернення» (фото)
Проєкт «Повернення» є прикладом ефективного партнерства між приватним сектором і державою
фото: povernennya.org

Віктор та Олена Пінчуки відкрили новий центр підтримки військових в рамках всеукраїнської мережі: чим допомагає «Повернення»

У Житомирі розпочав роботу інклюзивний та сучасний центр ментального здоров'я «Повернення» – для військових, ветеранів і членів їхніх родин. Це вже 12-й осередок всеукраїнської мережі, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для підтримки ментального здоров'я захисників і захисниць України, ветеранів та членів їхніх родин, які зазнали психологічних наслідків війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресреліз центру.

Щороку в житомирському центрі «Повернення» понад 4 тис. військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин зможуть отримувати безоплатну й фахову допомогу.

До центру ментального здоров'я «Повернення» в Житомирі можуть звернутися всі, хто зіткнувся з наслідками психологічної травми. Фахівці центру працюють із посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), тривожними й депресивними розладами, адаптаційними й психосоматичними труднощами, а також іншими наслідками травматичного досвіду. Усі послуги в центрі «Повернення» є безоплатними для відвідувачів.

«Ми з моєю дружиною Оленою розбудовуємо мережу центрів «Повернення» з розумінням того, що наші герої, героїні там, на фронті, під величезним психологічним тиском. І треба їм допомагати максимально повертатися до нормального життя. Робота з ментальним здоров'ям військових, ветеранів і членів їхніх родин має бути абсолютним пріоритетом для держави. Ми бачимо, що це працює, і приватний сектор може бути потужним партнером у цьому, – зазначив Віктор Пінчук, засновник проєкту «Повернення». – Більш ніж 10 тисяч наших героїв, героїнь, ветеранів, членів їхніх родин уже відновлюються в центрах «Повернення».

Членкиня правління Фонду Пінчука, керівниця проєктів Recovery та «Повернення» Світлана Гриценко (у центрі) та Віктор Пінчук (справа) під час огляду лікарні
Членкиня правління Фонду Пінчука, керівниця проєктів Recovery та «Повернення» Світлана Гриценко (у центрі) та Віктор Пінчук (справа) під час огляду лікарні
фото: povernennya.org

Проєкт «Повернення» є прикладом  партнерства між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють центри ментального здоров'я на базі державних медичних установ. Новий центр мережі «Повернення» створено на базі колишнього обласного медичного консультативно-діагностичного центру в Житомирі за адресою вул. Віктора Косенка, 1. Увесь простір центру облаштовано відповідно до сучасних стандартів безбар'єрності.

Житомирський центр «Повернення» – це кабінети для індивідуальної та сімейної терапії, зала групової терапії, двомісна палата денного стаціонару з медичними функціональними ліжками, маніпуляційний кабінет, рецепція із зоною очікування, а також службові приміщення для персоналу. Простір повністю інклюзивний – із широкими дверними отворами, відсутністю порогів та санітарними вузлами, адаптованими для людей на кріслах колісних.

У Житомирі відкрився 12-й центр ментального здоров'я мережі «Повернення» (фото) фото 1
фото: povernennya.org
У Житомирі відкрився 12-й центр ментального здоров'я мережі «Повернення» (фото) фото 2
фото: povernennya.org

Центр оснащено інноваційним обладнанням, зокрема системою психологічного розвантаження Shiftwave System (США), набором для EMDR-терапії, комп'ютерною технікою для фахівців, матеріалами для арттерапії, антистрес-інструментами й засобами для тілесних практик. Для команди також передано професійну бібліотеку з літературою із психології, психіатрії та психотерапії. 

Як і в інших осередках мережі «Повернення», з відвідувачами працює мультидисциплінарна команда фахівців з ментального здоров'я. У житомирському центрі вона складається з лікарів-психіатрів, лікаря-психолога, клінічних психологів, психотерапевта, соціального працівника, старшої медсестри, медсестри та молодшого медичного персоналу. Такий підхід дозволяє забезпечити комплексну допомогу з урахуванням клінічних, психологічних і соціальних потреб кожної людини.

У Житомирі відкрився 12-й центр ментального здоров'я мережі «Повернення» (фото) фото 3
фото: povernennya.org

«Відкриття центру «Повернення» сьогодні є особливо актуальним, адже тривалий стрес і травматичний досвід найбільше впливають на військових, ветеранів і членів їхніх родин. Своєчасна фахова допомога – це не лише підтримка, а й інструмент збереження психічної стійкості, відновлення функціональності й запобігання ускладненням у майбутньому. Вдячні Віктору і Олені Пінчукам за створення можливостей для системної підтримки ментального здоров'я та за постійні освітні можливості для фахівців нашої команди», – зазначає Альона Цветкова, завідувачка центру ментального здоров'я «Повернення» в Житомирі. 

У Житомирі відкрився 12-й центр ментального здоров'я мережі «Повернення» (фото) фото 4
фото: povernennya.org

Мета «Повернення» – забезпечити психологічне відновлення, системно розвивати галузь ментального здоровʼя в Україні. З моменту запуску проєкту «Повернення» у 2025 році відбулося майже 100 освітніх подій у межах 14 освітніх програм, до яких долучилися понад 1500 фахівців як із мережі «Повернення», так і з-поза неї. Також у межах проєкту були організовані закордонні стажування: в Ірландії та Великобританії.

Окрім Житомира, мережа центрів ментального здоров'я «Повернення» вже працює у Дніпрі, Києві, Черкасах, Чернігові, Кропивницькому, Тернополі, Рівному, Луцьку, Хмельницькому, Полтаві та Івано-Франківську. На першому етапі проєкту «Повернення» його засновники, Віктор та Олена Пінчуки, планують розширити мережу до 25 центрів.

Читайте також:

Читайте також

Роман Бочкала про нову філософію роботи з ветеранами у системи пробації
«Людина повертається героєм, а через рік стає «проблемою». Відомий волонтер закликав міняти ветеранську політику
20 березня, 20:00
Зірка «Володаря перснів» прочитав вірш українського ветерана Артура Дроня (відео)
Зірка «Володаря перснів» прочитав вірш українського ветерана Артура Дроня (відео)
24 лютого, 17:08
Фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія (YES) провели спеціальну зустріч YES з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну
«Треба було починати не з України». Мільярдер Пінчук розказав, що тепер говорять його знайомі росіяни
24 лютого, 17:24
Обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі
Пограбування ветерана на протезі у Києві: справу передано до суду
25 лютого, 12:00
Дії працівниці відповідають букві закону
Скандал у Львові: клієнт звинуватив клініку у ворожнечі через українську мову
8 березня, 16:15
Поліція затримала чоловіка одразу після передачі коштів
Виїзд за кордон у статусі священника: поліція Києва викрила чергову схему для ухилянтів
13 березня, 11:42
Внаслідок удару російського БпЛА вижила матір дітей вагітна Ольга Крівогуб
Ольга Крівогуб із Богодухова, яка втратила трьох дітей і чоловіка після атаки РФ, народила дитину
14 березня, 19:59
Ілля Ремесло підтримував війну проти України, але розчарувався в Путіні
Блогер Ілля Ремесло, який виступив проти Путіна, опинився у божевільні
19 березня, 16:12
86-річний актор нещодавно відзначив день народження
Чак Норріс потрапив до лікарні
20 березня, 04:22

Суспільство

У Житомирі відкрився 12-й центр ментального здоров'я мережі «Повернення» (фото)
У Житомирі відкрився 12-й центр ментального здоров'я мережі «Повернення» (фото)
Поліг під час виконання завдання на Дніпропетровщині. Згадаймо Дениса Сердюка
Поліг під час виконання завдання на Дніпропетровщині. Згадаймо Дениса Сердюка
Росіяни зламали тисячі акаунтів посадовців та військових у Signal
Росіяни зламали тисячі акаунтів посадовців та військових у Signal
24 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 24 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 березня 2026: традиції та молитва
«Королева МСЕК» Крупа подала нову декларацію: показала, чим збагатилася під час перебування під слідством
«Королева МСЕК» Крупа подала нову декларацію: показала, чим збагатилася під час перебування під слідством

Новини

Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Вчора, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
22 березня, 21:05

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
