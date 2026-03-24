У Житомирі відкрився 12-й центр ментального здоров'я мережі «Повернення» (фото)

Віктор та Олена Пінчуки відкрили новий центр підтримки військових в рамках всеукраїнської мережі: чим допомагає «Повернення»

У Житомирі розпочав роботу інклюзивний та сучасний центр ментального здоров'я «Повернення» – для військових, ветеранів і членів їхніх родин. Це вже 12-й осередок всеукраїнської мережі, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для підтримки ментального здоров'я захисників і захисниць України, ветеранів та членів їхніх родин, які зазнали психологічних наслідків війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресреліз центру.

Щороку в житомирському центрі «Повернення» понад 4 тис. військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин зможуть отримувати безоплатну й фахову допомогу.

До центру ментального здоров'я «Повернення» в Житомирі можуть звернутися всі, хто зіткнувся з наслідками психологічної травми. Фахівці центру працюють із посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), тривожними й депресивними розладами, адаптаційними й психосоматичними труднощами, а також іншими наслідками травматичного досвіду. Усі послуги в центрі «Повернення» є безоплатними для відвідувачів.

«Ми з моєю дружиною Оленою розбудовуємо мережу центрів «Повернення» з розумінням того, що наші герої, героїні там, на фронті, під величезним психологічним тиском. І треба їм допомагати максимально повертатися до нормального життя. Робота з ментальним здоров'ям військових, ветеранів і членів їхніх родин має бути абсолютним пріоритетом для держави. Ми бачимо, що це працює, і приватний сектор може бути потужним партнером у цьому, – зазначив Віктор Пінчук, засновник проєкту «Повернення». – Більш ніж 10 тисяч наших героїв, героїнь, ветеранів, членів їхніх родин уже відновлюються в центрах «Повернення».

Членкиня правління Фонду Пінчука, керівниця проєктів Recovery та «Повернення» Світлана Гриценко (у центрі) та Віктор Пінчук (справа) під час огляду лікарні фото: povernennya.org

Проєкт «Повернення» є прикладом партнерства між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють центри ментального здоров'я на базі державних медичних установ. Новий центр мережі «Повернення» створено на базі колишнього обласного медичного консультативно-діагностичного центру в Житомирі за адресою вул. Віктора Косенка, 1. Увесь простір центру облаштовано відповідно до сучасних стандартів безбар'єрності.

Житомирський центр «Повернення» – це кабінети для індивідуальної та сімейної терапії, зала групової терапії, двомісна палата денного стаціонару з медичними функціональними ліжками, маніпуляційний кабінет, рецепція із зоною очікування, а також службові приміщення для персоналу. Простір повністю інклюзивний – із широкими дверними отворами, відсутністю порогів та санітарними вузлами, адаптованими для людей на кріслах колісних.

Центр оснащено інноваційним обладнанням, зокрема системою психологічного розвантаження Shiftwave System (США), набором для EMDR-терапії, комп'ютерною технікою для фахівців, матеріалами для арттерапії, антистрес-інструментами й засобами для тілесних практик. Для команди також передано професійну бібліотеку з літературою із психології, психіатрії та психотерапії.

Як і в інших осередках мережі «Повернення», з відвідувачами працює мультидисциплінарна команда фахівців з ментального здоров'я. У житомирському центрі вона складається з лікарів-психіатрів, лікаря-психолога, клінічних психологів, психотерапевта, соціального працівника, старшої медсестри, медсестри та молодшого медичного персоналу. Такий підхід дозволяє забезпечити комплексну допомогу з урахуванням клінічних, психологічних і соціальних потреб кожної людини.

«Відкриття центру «Повернення» сьогодні є особливо актуальним, адже тривалий стрес і травматичний досвід найбільше впливають на військових, ветеранів і членів їхніх родин. Своєчасна фахова допомога – це не лише підтримка, а й інструмент збереження психічної стійкості, відновлення функціональності й запобігання ускладненням у майбутньому. Вдячні Віктору і Олені Пінчукам за створення можливостей для системної підтримки ментального здоров'я та за постійні освітні можливості для фахівців нашої команди», – зазначає Альона Цветкова, завідувачка центру ментального здоров'я «Повернення» в Житомирі.