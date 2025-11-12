12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 12 листопада 2025 року: що відзначають християни, міжнародні події та які існують прикмети

12 листопада у світі відзначають Всесвітній день боротьби з пневмонією та Всесвітній день балету. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого священномученика Йосафата.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 12 листопада 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день балету

Це міжнародне святкування мистецтва балету, яке об'єднує провідні балетні трупи світу. Цього дня трупи часто відкривають «закулісся» для широкої аудиторії: показують репетиції, вправи класу, проводять інтерв'ю. Основна ідея – дати можливість побачити, що стоїть за сценою балетного мистецтва: техніка, дисципліна та творчий процес.

Всесвітній день боротьби з пневмонією (запаленням легень)

Цей день був започаткований у 2009 році Глобальною коаліцією проти дитячої пневмонії. Мета свята – підвищити обізнаність про пневмонію як одну з провідних причин смертності дітей у світі. День закликає уряди, медичні організації та громадськість до активізації профілактичних заходів, вакцинації та своєчасного лікування цієї небезпечної респіраторної інфекції.

Міжнародний день патології

У другу середу листопада у світі відзначається Міжнародний день патології. Подія International Pathology Day була запроваджена у 2014 році Королівським коледжем патологів RCPath з метою відзначити вклад працівників патологічних та лабораторних медичних служб у вирішенні глобальних питань охорони здоров’я. Робота медичних працівників у галузі патології спрямована також на покращення результатів щодо здоров’я людського суспільства.

Релігійні свята та їхня історія

День святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького

12 листопада Східні Католицькі Церкви (зокрема УГКЦ) вшановують пам'ять священномученика Йосафата Кунцевича (бл. 1580–1623). Йосафат народився у Володимирі-Волинському, вступив до василіанського монастиря у Вільнюсі, де прославився як великий подвижник, проповідник та реформатор чернечого життя.

У 1617 році він став архієпископом Полоцьким. Святий Йосафат був ревним прихильником Берестейської унії (об'єднання Київської митрополії з Католицькою Церквою). Його діяльність викликала сильний спротив, і 12 листопада 1623 року він був убитий противниками Унії у Вітебську. Його мученицька смерть призвела до зміцнення позицій Унійної Церкви, і він був канонізований у 1867 році.

Народні вірування та прикмети

У народі 12 листопада часто називали Передзимником, оскільки цей день знаменував перехідний момент від пізньої осені до ранньої зими.

Якщо вранці густий туман – чекайте на потепління.

Якщо 12 листопада вдарив мороз – зима буде непостійною, з відлигами.

Вітер поривчастий і сильний – до вітряної, суворої зими.

Ввечері яскраво світять зорі – наступні дні будуть холодними.

Традиційно в цей день наші предки звертали особливу увагу на синиць, вважаючи, що приліт цих пташок до оселі обіцяє удачу і швидкі морози.

Історичні події

1648 рік – по виплаті відкупного козацькі сили знімають облогу Замостя;

1871 рік – у Одесі дебютує як актор-професіонал Марко Кропивницький;

1893 рік – в газеті San Francisco Morning Call публікують перше оповідання 17-річного Джона Гріффіта (Джек Лондон) «Тайфун біля берегів Японії»;

1918 рік –Гетьман України Павло Скоропадський узаконює автокефалію Української Православної Церкви;

1918 рік – Австрія стає республікою;

1922 рік – відкривають Київську картинну галерею;

1925 рік – створюють «Леґію українських націоналістів» на з'їзді представників Українського Національного об'єднання i Союзу Визволення України у Празі;

1967 рік – у Нью-Йорку відбувається Перший Світовий конґрес вільних українців;

1992 рік – починаючи від 23-ї години припиняють функціонування рубля у грошовому обігові на території України;

2009 рік – в Харкові в приміщенні Спілки української молоді відбувається академія, на якій було проголошено та вперше відзначено День україномовної преси;

2014 рік – вперше в історії на поверхню комети (Чурюмова – Герасименко) спускають космічний апарат.

Іменини

День ангела святкують: Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Олександр, Опанас, Степан, Федір.