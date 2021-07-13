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    13 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    У свято Собору дванадцяти апостолів прийнято відвідувати храми і молитися за себе і свою сім'ю - 13 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    У свято Собору дванадцяти апостолів прийнято відвідувати храми і молитися за себе і свою сім'ю
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні не варто відмовляти у допомозі

    Православні всього світу 13 липня святкують Собор славних і всехвальних 12-ти апостолів, учнів Ісуса Христа.

    Собор дванадцяти апостолів

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Свято присвячене апостолам Петру, Андрію, Якову, Іоанну Богослову, Пилипу, Варфоломію, Хомі, Левію Матвію, Якову Алфею, Іуді Тадею і Симону Кананіту, а також апостолу Матвію, обраному замість Іуди Іскаріота.

    У День 12 апостолів прийнято згадувати людей, які першими повірили в Христа і пішли за ним. Імена 12-ти учнів Ісуса: Петро і його брат Андрій, Яків Зеведеїв і його брат Іван, Пилип, Варфоломій, Хома, Левій Матвій, Яків Алфеїв, Тадей (Юда Яковів), Симон Зилот і Матвій. 12 найближчих учнів були поруч із Сином Божим до кінця його земного шляху і продовжили нести вчення Христа, не засумнівавшись у ньому ні на мить.

    У цей день також згадують про слабкість Петра, яку він виявив, коли тричі відрікся від Христа, і зраду Юди.

    Сьогодні прийнято відвідувати храми, молитися за себе і свою сім'ю. Якщо вам не вдається прийти до церкви, прочитайте молитву 12 апостолам вдома. Також в цей день люди просять один в одного пробачення, миряться і забувають образи.

    Народні прикмети на 13 липня:

    • Зозуля кує – літо буде довге і тепле.
    • Після дощу лящ із води показує голову – до теплого вечора.
    • З цього дня літо котиться зимі назустріч.
    • Ранкова роса – до сонячної погоди, нема роси – чекай опадів.
    • Сон з 12 на 13 липня може бути віщим і виповнитися на дев'ятий день. Якщо сновидіння, побачене вдень 13 липня, ви вже бачили раніше, то чекайте його виконання через сім тижнів.

    Що не рекомендується робити 13 липня:

    • Пити алкоголь і грати в азартні ігри.
    • Сваритися, лаятися і пліткувати.
    • Відмовляти кому-небудь в допомозі.
    • Виходити з дому без оберега.
    • Призначати важливі зустрічі в першій половині дня – найімовірніше, вони не принесуть бажаного ефекту.

    У кого іменини 13 липня?

    Іменини сьогодні святкують Андрій, Варфоломій, Іван, Матвій, Петро, Сафон, Пилип, Хома, Яків, Маргарита, Андрій, Генріх, Ернест.

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    Теги: свята алкоголь традиції азартні ігри літо
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    13 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони