13 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У свято Собору дванадцяти апостолів прийнято відвідувати храми і молитися за себе і свою сім'ю

У свято Собору дванадцяти апостолів прийнято відвідувати храми і молитися за себе і свою сім'ю

Сьогодні не варто відмовляти у допомозі

Православні всього світу 13 липня святкують Собор славних і всехвальних 12-ти апостолів, учнів Ісуса Христа.

Собор дванадцяти апостолів

Фото з відкритих джерел

Свято присвячене апостолам Петру, Андрію, Якову, Іоанну Богослову, Пилипу, Варфоломію, Хомі, Левію Матвію, Якову Алфею, Іуді Тадею і Симону Кананіту, а також апостолу Матвію, обраному замість Іуди Іскаріота.

У День 12 апостолів прийнято згадувати людей, які першими повірили в Христа і пішли за ним. Імена 12-ти учнів Ісуса: Петро і його брат Андрій, Яків Зеведеїв і його брат Іван, Пилип, Варфоломій, Хома, Левій Матвій, Яків Алфеїв, Тадей (Юда Яковів), Симон Зилот і Матвій. 12 найближчих учнів були поруч із Сином Божим до кінця його земного шляху і продовжили нести вчення Христа, не засумнівавшись у ньому ні на мить.

У цей день також згадують про слабкість Петра, яку він виявив, коли тричі відрікся від Христа, і зраду Юди.

Сьогодні прийнято відвідувати храми, молитися за себе і свою сім'ю. Якщо вам не вдається прийти до церкви, прочитайте молитву 12 апостолам вдома. Також в цей день люди просять один в одного пробачення, миряться і забувають образи.

Народні прикмети на 13 липня:

Зозуля кує – літо буде довге і тепле.

Після дощу лящ із води показує голову – до теплого вечора.

З цього дня літо котиться зимі назустріч.

Ранкова роса – до сонячної погоди, нема роси – чекай опадів.

Сон з 12 на 13 липня може бути віщим і виповнитися на дев'ятий день. Якщо сновидіння, побачене вдень 13 липня, ви вже бачили раніше, то чекайте його виконання через сім тижнів.

Що не рекомендується робити 13 липня:

Пити алкоголь і грати в азартні ігри.

Сваритися, лаятися і пліткувати.

Відмовляти кому-небудь в допомозі.

Виходити з дому без оберега.

Призначати важливі зустрічі в першій половині дня – найімовірніше, вони не принесуть бажаного ефекту.

У кого іменини 13 липня?

Іменини сьогодні святкують Андрій, Варфоломій, Іван, Матвій, Петро, Сафон, Пилип, Хома, Яків, Маргарита, Андрій, Генріх, Ернест.

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