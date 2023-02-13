13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цей день варто провести зі своєю родиною

Сьогодні, 13 лютого, у світі відзначається Всесвітній день радіо, Міжнародний день жіночої дружби і Міжнародний день боротьби з епілепсією. А православна церква вшановує пам’ять святого Микити, або єпископа Новгородського.

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Який сьогодні день в Україні та світі

Всесвітній день радіо відзначається щорічно 13 лютого, починаючи з 2012 року, за рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО.

Дату проведення обрано не випадково – саме 13 лютого 1946-го вперше вийшло в ефір «Радіо ООН», станція якого розташовувалася в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй.

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Міжнародний день жіночої дружби, День подруг (Galentine’s Day), заведено відзначати 13 лютого кожного року. Це неофіційне свято, яке було названо за аналогією до Дня Святого Валентина.

У цей день подруги по всьому світі збираються разом, влаштовуючи посиденьки. Історія святкування починається із американської комедії під назвою «Парки та зони відпочинку». Прем’єрний показ серіалу почався у 2009 році на телебаченні, сюжет картини розповідав про повсякденне життя співробітників, що працюють у сфері відпочинку в Америці.

Щороку в другий понеділок лютого світ відзначає Міжнародний день боротьби з епілепсією.

фото з відкритих джерел

Епілепсія — це неінфекційне хронічне захворювання мозку, від якого страждають близько 50 мільйонів людей у світі. Для цієї хвороби характерними є періодичні напади з судомами та втратою свідомості. Вони пов’язані зі змінами у ритмі електричних імпульсів, які постійно генерує людський мозок.

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Епілепсія здавна була для людей загадковим захворюванням, якому приписували містичний зміст. Цю хворобу супроводжували страх, нерозуміння, соціальна ізоляція. На жаль, в деяких країнах схожа ситуація зберігається й зараз, що знижує якість життя хворих та їхніх близьких. Важливість цього дня полягає в тому, що він дає можливість людям у різних країнах одночасно звернути увагу на проблеми хворих на епілепсію та дізнатися про способи їх подолання.

Яке сьогодні релігійне свято

13 лютого православна церква відзначає день пам’яті святого Микити. У народі Микиту називали зберігачем від вогню, блискавок і занадто спекотного сонця. Вважалося, що свого часу цей святий міг своїми молитвами не лише загасити пожежу, а й вберегти від засуху.

Він проповідував християнство, жив скромно, постійно молився про оточуючих, здійснював велику кількість добрих справ. Був зарахований до лику святих 1547 року.

фото з відкритих джерел

Цікаво, що в селянстві свято відзначали по-різному, адже в давнину на Русі все одно простежувалися якісь риси язичництва, незважаючи на те, що багато хто вірив в Бога. Існувало навіть таке явище, як двовір’я. Микиту Новгородського саме з цієї причини вважали не тільки святим, але і покровителем вогню. Йому молилися про захист від кульових блискавок.

Традиції та звичаї

Вважалося, що 13 лютого сприяє сваркам між людьми. В цей день дружини невірних чоловіків вірили, що можуть розірвати змовами і молитвами порочні зв’язки й повернути чоловіка в сім’ю. Робили це за допомогою нового гребеня, якому ламали «зуби», вимовляючи текст змови.

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Микита Новгородський, за повір’ями, міг погасити пожежу та запобігти засусі. Його вважали охоронцем від пожеж і блискавок. Якщо ж 13 лютого траплялася пожежа, то наші пращури вірили, що це підступи вогняних бісів і чаклунів.

А ось якщо зробити добру справу в цей день, то добро до вас повернеться сторицею.

Цей день варто провести зі своєю родиною. Кажуть, якщо зібратися всім разом – сім’я буде дружною, і сварок не буде цілий рік.

Заборони

Не можна 13 лютого лаятися та сваритися подружжю. Можна довго бути в образі.

Не можна 13 лютого сперечатися та конфліктувати на роботі.

Не можна 13 лютого голосно розмовляти та з'ясовувати стосунки.

Не можна виходити з дому ввечері та викидати сміття.

Не можна 13 лютого залишати будинок порожнім.

Народні прикмети

Вдень видно іній – вночі снігу не буде.

Вогонь в печі 13 лютого горить червоним полум’ям – чекай морозу. Білий вогонь – прикмета того, що буде відлига і рання весна.

Ясна ніч 13 лютого – завтра буде сонячна погода

Горобці утеплюють гнізда – буде холоднеча

Ворони голосно кричать – прикмета того, що буде заметіль або снігова буря

Піч погано топиться, а дрова горіти не хочуть – чекай тепла

Немає 13 лютого тяги в печі – чекайте сирої погоди. Сильна тяга, навпаки, віщує заметіль

На сонці видно кола 13 лютого – буде врожайний рік

Якщо господарські будівлі хитаються 13 лютого – на них лісовик катається.

Іменини

13 лютого День ангела імені відзначають: Віктор, Микита, Богдан, Кир, Іван, Афанасія, Феоктиста, Ілля, Клавдій, Кирей, Пахом, Вікторія.