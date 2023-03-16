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16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
У народному календарі ця дата отримала таку назву: Євтропій Євтропій – сніг топить
фото з відкритих джерел

Раніше у цей день удосвіта дівчата вмивались росою, аби весь рік бути красивими й здоровими

За календарем віряни сьогодні, 16 березня, вшановують пам'ять мученика Євтропія Амасійського. Він загинув за віру від рук язичників. У цей день існує чимало прикмет та традицій.

Релігійне свято

16 березня в церковному календарі — день пам’яті мучеників Євтропія, Клеоніка, Василіска. Брати Клеонік та Євтропій були розіп'яті. Василіска язичники зарубали мечем. Всі вони перебували у в'язниці за часів правління імператора Максиміана в понтійському місті Амасії.

Братів мучили протягом трьох днів, але тортури не похитнули їхньої віри в Христа. Після смерті їхні мощі ще довгий час прославлялися численними чудесами.

У народному календарі ця дата отримала таку назву: Євтропій – сніг топить.

Прикмети та традиції

  • У дівчат є спеціальний ритуал на красу і молодість в Євтропієв день. За повір’ям, якщо 16 березня вмити обличчя до сходу сонця водою, у якій до цього «заночувало» щось срібне або яйце, – краса і молодість на цей рік точно забезпечені.
  • Якщо навколо дерева тане сніг, то весна буде затяжною.
  • Приліт шпаків віщує багатий урожай улітку.
  • Ворона у снігу копирсається – до ясної та теплої погоди.
  • Вірять, що на Євтропія сняться віщі сни. 

Що не можна робити

  • 16 березня не можна ходити до лісу. Вважають, що саме у цей день звірі прокидаються від сплячки й такі лісні прогулянки можуть стати небезпечними.
  • Після заходу сонця заборонено давати або брати в борг хліб, сіль і гроші.
  • Не потрібно після полудня виносити з хати сміття - разом з ним піде благополуччя, сімейна гармонія і достаток.
  • Не можна лаятися, лихословити, хвалитися і скупитися. Краще дати милостиню або допомогти друзям.

День Ангела

16 березня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Севастян, Зіновій, Зенон, Нонна, Піама, Ізабелла, Ренат.

Теги: традиції свято

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