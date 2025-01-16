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Партизани спалили релейні шафи на залізниці біля Москви

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Партизани спалили релейні шафи на залізниці біля Москви
Невідомі підпалили релейні шафи на Ярославському напрямку
фото: Петро Андрющенко/Telegram

Спротив здійснив підпал релейних шаф на Ярославському напрямку

Уночі 16 січня біля столиці РФ невідомі здійснили підпал релейних шаф. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зауважує, що це здійснив український спротив.

«Чергові диверсії спротиву: підпал релейних шаф на Ярославському напрямку. Цієї ночі, на ділянці Москва-3 – Маленковська, невідомі здійснили підпал релейних шаф», – йдеться у повідомленні.

Петро Андрющенко зауважує, що всі потяги на четвертій колії змушені рухатися зі швидкістю не більше 40 км/год

«Український спротив продовжує доводити, що окупантів немає безпечного тилу. Кожна дія має наслідки та Москва відчуває вогонь не лише на фронті, але й у себе вдома», – наголосив радник міського голови Маріуполя.

До слова, у ніч проти 16 січня безпілотники знову атакували російський Тамбовський пороховий завод. Він є одним з ключових об'єктів російського військово-промислового комплексу.

Також повідомлялося, що 15 січня ввечері внаслідок атаки безпілотників у Воронезькій область загорілась нафтобаза. Губернатор регіону Олександр Гусєв повідомив, що дрони збили, а пожежа почалася внаслідок їхнього падіння.

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Теги: пожежа росія залізниця Москва росіяни партизани

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