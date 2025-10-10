Росія вдарила по Запоріжжю: атаковано обʼєкти інфраструктури, є постраждалі

Крім обʼєктів інфраструктури росіяни атакували приватний сектор у Запоріжжі

У ніч на 10 жовтня російська терористична армія вдарила по Запоріжжю безпілотниками та балістичними ракетами. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує «Главком».

Близько 02:00 ворог завдав по місту щонайменше три удари. Сталося займання житлового будинку. Федоров розповів, що внаслідок обстрілу двоє постраждалих: 7-річна дитина та 45-річна жінка. Медики оцінюють їхній стан як тяжкий. Пізніше до лікарні доставили 45-річного чоловіка. Він у тяжкому стані. Медики надають постраждалому усю необхідну допомогу.

Як відомо, окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше сім ударів БпЛА. Росіяни атакували приватний сектор та обʼєкти інфраструктури. Сталося кілька займань.

Повідомляється, що Росія завдає масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Про це повідомила Світлана Гринчук.

Гринчук наголосила, що енергетики вживають усіх необхідних заходів для мінімізації наслідків атак.

Як відомо, перебої зі світлом є у Києві, Дніпрі. Мер столиці Віталій Кличко писав, що через масовану атаку ворожих БпЛА в можуть бути перебої зі світлом та водопостачанням. «Всі служби працюють, відслідковують ситуацію, готові до реагування», – написав Кличко.

Крім того, внаслідок атаки сталася пожежа на 6-7 поверхах 17-типоверхового будинку у Печерському районі. Пошкоджені низка квартир. Людей евакуюють. «Прошу, перебувайте в укриттях під час тривоги», – написав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Мер столиці Віталій Кличко написав, що у Печерському районі є двоє постраждалих. Одного з них госпіталізували. Другому – медики надали допомогу на місці.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що постраждалі у Печерському районі Києві – жінки.

«По вибухах, що пролунали ось зараз – триває атака балістикою. Ракети одна за одною, працює ППО. Можливі перебої зі світлом. По ситуації зʼясовуємо. Залишайтеся в укриттях!», – написав Ткаченко.

Також у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів, працювала ППО по БпЛА ворога. Як пишуть місцеві телеграм-канали, внаслідок падіння збитого дрона виникла пожежа.

Крім того, повідомляють, що у Дніпрі є приліт, але ця інформація потребує уточнення. У місті перебої зі світлом.