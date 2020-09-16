16 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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16 вересня у світі відзначають Міжнародний день охорони озонового шару

Сьогодні не можна дивитись у дзеркало до світанку

Сьогодні, 16 вересня, у світі відзначають Міжнародний день охорони озонового шару, а також Європейський тиждень мобільності.

Також в Україні 16 вересня вшановують пам'ять журналіста Георгія Гонгадзе.

Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 16 вересня вшановують двох святих мучениць Василини і Домни. У народі сьогодні люди вірили, що прості дії допоможуть розпрощатись з бідністю та нарешті отримати достаток та добробут

Народні прикмети і традиції:

Якщо на Василини тепла днина, то зима буде довгою;

Якщо вдень тримається туман, то всі польові роботи будуть легкими та успішними;

Якщо навколо молодого або повного місяця видно туман, то буде сонячна погода;

Якщо у другій половині дня дощить, то негода затримається на кілька днів;

Якщо птахи літають низько над землею, то погода погіршиться.

Що не можна робити сьогодні:

Не можна лаятись, сваритись та кричати;

Не можна займатись важкою фізичною працею та садівництвом;

Не можна тримати вдома старі та поламані речі;

Не можна відмовляти у допомозі;

Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;

Не можна дивитись у дзеркало до світанку.

Іменини:

У середу, 16 вересня, іменини відзначають Юхим, Петро, Іван, Костянтин та Василина.