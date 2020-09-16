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    Суспільство

    16 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    16 вересня у світі відзначають Міжнародний день охорони озонового шару - 16 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    16 вересня у світі відзначають Міжнародний день охорони озонового шару

    Сьогодні не можна дивитись у дзеркало до світанку

    Сьогодні, 16 вересня, у світі відзначають Міжнародний день охорони озонового шару, а також Європейський тиждень мобільності.

    Також в Україні 16 вересня вшановують пам'ять журналіста Георгія Гонгадзе.

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    Яке сьогодні релігійне свято

    У церкві 16 вересня вшановують двох святих мучениць Василини і Домни. У народі сьогодні люди вірили, що прості дії допоможуть розпрощатись з бідністю та нарешті отримати достаток та добробут

    Народні прикмети і традиції:

    • Якщо на Василини тепла днина, то зима буде довгою;
    • Якщо вдень тримається туман, то всі польові роботи будуть легкими та успішними;
    • Якщо навколо молодого або повного місяця видно туман, то буде сонячна погода;
    • Якщо у другій половині дня дощить, то негода затримається на кілька днів;
    • Якщо птахи літають низько над землею, то погода погіршиться.

    Що не можна робити сьогодні:

    • Не можна лаятись, сваритись та кричати;
    • Не можна займатись важкою фізичною працею та садівництвом;
    • Не можна тримати вдома старі та поламані речі;
    • Не можна відмовляти у допомозі;
    • Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;
    • Не можна дивитись у дзеркало до світанку.

    Іменини:

    У середу, 16 вересня, іменини відзначають Юхим, Петро, Іван, Костянтин та Василина.

    свята традиції
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