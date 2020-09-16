16 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні не можна дивитись у дзеркало до світанку
Сьогодні, 16 вересня, у світі відзначають Міжнародний день охорони озонового шару, а також Європейський тиждень мобільності.
Також в Україні 16 вересня вшановують пам'ять журналіста Георгія Гонгадзе.
Яке сьогодні релігійне свято
У церкві 16 вересня вшановують двох святих мучениць Василини і Домни. У народі сьогодні люди вірили, що прості дії допоможуть розпрощатись з бідністю та нарешті отримати достаток та добробут
Народні прикмети і традиції:
- Якщо на Василини тепла днина, то зима буде довгою;
- Якщо вдень тримається туман, то всі польові роботи будуть легкими та успішними;
- Якщо навколо молодого або повного місяця видно туман, то буде сонячна погода;
- Якщо у другій половині дня дощить, то негода затримається на кілька днів;
- Якщо птахи літають низько над землею, то погода погіршиться.
Що не можна робити сьогодні:
- Не можна лаятись, сваритись та кричати;
- Не можна займатись важкою фізичною працею та садівництвом;
- Не можна тримати вдома старі та поламані речі;
- Не можна відмовляти у допомозі;
- Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;
- Не можна дивитись у дзеркало до світанку.
Іменини:
У середу, 16 вересня, іменини відзначають Юхим, Петро, Іван, Костянтин та Василина.