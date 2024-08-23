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Кількість смертей від спеки в Європі може зрости втричі до кінця століття – The Guardian

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Кількість смертей від спеки в Європі може зрости втричі до кінця століття – The Guardian
Ризик смерті від спеки у Європі зростає
фото із відкритих джерел

Південні країни Європи відчують найбільший ризик зростання смертності від спекти

Внаслідок глобального потепління до кінця століття смертність від спеки в Європі може зрости втричі. Найбільше постраждають Італія, Греція та Іспанія. Про це пише The Guardian, посилаючись на дослідження, опубліковане в журналі Lancet Public Health, яке показало, що кількість смертей від спеки в Європі може значно збільшитися до кінця століття. При цьому цифри зростуть непропорційно.

Вчені дійшли до висновку, що якщо глобальне потепління досягне катастрофічних 3 або 4ºC, зростання смертності від спеки значно перевищить падіння смертності від холоду. Дослідники заявили, що зміна клімату може створити «безпрецедентні проблеми» для систем охорони здоров’я, особливо під час спеки.

«Очікується, що через потепління клімату та старіння населення станеться набагато більше смертей, пов’язаних із спекою, тоді як смертність від холоду зменшиться лише незначно», – сказав співавтор дослідження Девід Гарсія-Леон з Об’єднаного дослідницького центру Європейської комісії.

Якщо температура підніметься на 3ºC вище доіндустріального рівня, то спека може вбити 129 тис. людей на рік. Станом на сьогодні кількість смертей від спеки в Європі становить 44 тис. За даними дослідження, щорічна кількість смертей від холоду та спеки в Європі може зрости з 407 тис. людей до 450 тис. у 2100 році.

Дослідники дійшли висновку, що території з високим рівнем безробіття, бідністю, структурними економічними змінами, еміграцією та старінням населення менш здатні адаптуватися до кліматичних збитків, а також більше постраждають від зростання смертності від спеки.

Нагадаємо, через кліматичні зміни Близький Схід стане непридатним для проживання. Таке припущення висловили аналітики Ради з міжнародних відносин Крістіна Бурі та Стівен Кук. За їхніми словами, безперервна спека приносить із собою величезні проблеми – не лише мешканцям регіону, а й спільнотам за його межами. Ще одна проблема, пишуть автори, це те, як люди адаптуються до підвищення температури. Вони переміщаються в місця з нижчою температурою та великою кількістю води. За даними Світового банку, до 2050 року через кліматичну кризу в Північній Африці буде переміщено близько 19 млн людей – це майже десята частина місцевого населення.

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Теги: Греція соціум Італія спека Іспанія населення

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