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Буданов оприлюднив емоційне звернення до Дня батька

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Буданов оприлюднив емоційне звернення до Дня батька
Буданов подякував кожному українському татові, який виховує, навчає, підтримує своїх дітей, працює та бореться за їхнє майбутнє
фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

«Наш обов’язок – зробити все для дітей наших захисників»

Керівник Офісу президента Кирило Буданов звернувся до українців з нагоди Дня батька зі словами вдячності всім батькам, які виховують дітей, боронять країну, працюють та підтримують власні родини. 

У своєму Telegram-каналі він наголосив, що під час війни слова дітей «Тату, я пишаюся тобою і чекаю на тебе!» набувають особливого значення.

«Сьогодні ці слова українських дітей звучать як найсильніший оберіг», – зазначив Буданов.

Він підкреслив, що повномасштабна війна змусила багатьох чоловіків доводити любов і відповідальність перед власними дітьми, захищаючи їхнє майбутнє зі зброєю в руках далеко від дому.

«Хтось сьогодні почує дитячий голос лише у слухавці. Хтось дивитиметься на фото, пропускаючи день народження, шкільне свято чи звичайний сімейний вечір. А хтось, на жаль, уже ніколи не зможе обійняти свого сина чи доньку», – йдеться у тексті зверненні.

Буданов подякував кожному українському татові, який виховує, навчає, підтримує своїх дітей, працює та бореться за їхнє майбутнє. Окремо він висловив вдячність власному батькові.

Крім того, особливу шану очільник ОП висловив батькам, які нині захищають Україну, та вшанував пам’ять тих, хто віддав за державу життя.

«Пам’ятаємо також про дітей, у яких війна забрала найдорожче – батька. Наш обов’язок – зробити все, щоб вони знали: подвиг їхніх тат пам’ятає і шанує вся країна», – резюмував Кирило Буданов.

Раніше очільник Офісу президента привітав українських матерів із Днем матері та подякував їм за любов, силу й підтримку в умовах війни.

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Теги: війна Кирило Буданов свято

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