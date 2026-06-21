Військові врятували на фронті змію, тепер вона «волонтерить» у Івано-Франківську

Змія Оленка не є отруйною і харчується мишами

В офісі «Громадської ініціативи Галичини» в Івано-Франківську живе змія Оленка. Рептилію організації подарували військові, з якими вона «прослужила» два роки на фронті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сюжет «Суспільного».

Змія Оленка з волонтерами «Громадської ініціативи Галичини» у Франківську живе упродовж десяти місяців, розповідає голова організації Леся Качурова. На запитання, чи боїться вона рептилію, відповідає, що ні.

Леся Качурова зі зміючкою Оленкою фото: suspilne.media

«Ні, абсолютно. Як я можу боятися? Це ж наш волонтер. Вона – постійний житель нашого волонтерського офісу. Дуже швидка, її не можна випускати, і дуже цупка», – каже волонтерка.

Зі слів Лесі Качурової, змія жила на Сумщині. Після початку повномасштабної війни господарі її залишили. Змію знайшли військові. Відтак плазунка була з ними у зоні бойових дій у бліндажі, а пізніше її передали волонтерам.

Саморобний тераріум для змії Оленки фото: suspilne.media

«Вона в нас – учасниця бойових дій, ми так жартуємо. Змія була два роки на фронті, «воювала». Кінчик хвостика в неї трошки зламаний. Але ми не знаємо, де вона отримала цю травму», – розповідає Леся Качурова.

За словами волонтерки, Оленці щонайменше три-чотири роки. Змія харчується лише мишами – з'їдає одну на два тижні.

«Ми купуємо заморожених мишей спеціально у людей, які продають цей корм для змій. А п'є постійно водичку, має бути тепла», – розповідає про раціон підопічної Леся Качурова.

З її слів, змія Оленка не є отруйною. За час перебування в організації нікого не кусала. У дику природу її не відпускатимуть, бо плазунка завжди жила в домашніх умовах.

Змія Оленка належить до виду маїсовий полоз фото: suspilne.media

«Вона росте, ріст її залежить від частоти годування. Тобто, якщо її частіше годувати, вона буде виростати більшою. Але проблема в тому, що їй зараз цей контейнер замалий, ми шукаємо щось більше. Вона в нас виросла, стала довшою. І в нас Оленці комфортно», – говорить голова «Громадської ініціативи Галичини».

Леся Качурова каже, змія – виду маїсовий полоз. Ці рептилії родом із Північної Америки. Пару для Оленки волонтери не планують шукати, як і нових господарів.

«Ні, Оленка не віддається. Оленка – член нашої волонтерської родини, як ми можемо віддати? Ні за які донати ми не віддамо. Вона живе в нас, а якщо якісь люди побачать і захочуть нам подарувати тераріум, ми будемо вдячні, все приймемо», – каже Леся Качурова.

Нагадаємо, в одній з п’ятиповерхівок Харкова у пральній машині знайшли змію. Господарі квартири, які виявили плазуна у своєму домі, звернулися по допомогу до фахівців.

Також у Баришівській громаді Київської області зафіксований небезпечний випадок укусу отруйної змії, занесеної до Червоної книги України.