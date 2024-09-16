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16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Катерина Іванова
glavcom.ua
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16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Повністю пожовкло листя – осінь буде тривати довго
фото: depositphotos.com

Сьогодні забороняється бажати іншим зла, сваритися

Сьогодні, 16 вересня, Всесвітній день барбера та Міжнародний день охорони озонового шару. Віряни вшановують пам'ять святої великомучениці Євфимії.

Всесвітній день барбера

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Це глобальна подія, яка підкреслює важливу роль, яку барбери відіграють у житті громад по всьому світу. Цей день вшановує майстерність, творчість і громадський дух, які барбери привносять у свою професію.

Міжнародний день охорони озонового шару

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Це свято було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН 1994 року на честь підписання Монреальського протоколу. Монреальський протокол, підписаний 16 вересня 1987 року, є міжнародною угодою, спрямованою на захист озонового шару шляхом скорочення виробництва та споживання речовин, що його руйнують.

Озоновий шар відіграє критичну роль у захисті життя на Землі, оскільки він поглинає більшу частину шкідливого ультрафіолетового випромінювання від Сонця. Руйнування озонового шару може призвести до збільшення випадків раку шкіри, катаракти та інших проблем зі здоров’ям, а також негативно вплинути на екосистеми.

Яке сьогодні церковне свято

16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

16 вересня у церковному календарі – день пам’яті святої великомучениці Євфимії. Також відома як Євфимія Халкедонська, народилася у місті Халкідон (сучасний Кадикьой, Туреччина) у благочестивій християнській родині. Вона постраждала за віру під час гонінь на християн, організованих імператором Діоклетіаном 304 року. Євфимія відмовилася приносити жертви язичницьким богам, за що була піддана жорстоким тортурам. Її кинули на арену для розшматування дикими звірами, але звірі не торкнулися її. Лише ведмедиця нанесла їй невелику рану, після чого Євфимія віддала душу Богу.

Особливе значення має чудо, пов’язане з її мощами. 451 року на IV Вселенському Соборі в Халкідоні, де обговорювалися питання природи Ісуса Христа, її мощі стали свідком істинності православного вчення. Після трьох днів молитви і посту, коли відкрили гробницю, сувій з православним сповіданням віри був у її правій руці, а єретичний сувій лежав біля її ніг.

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Що не можна робити 16 вересня

  • Забороняється бажати іншим зла, сваритися.
  • Краще не починати жодних нових справ.
  • Не можна заздрити, лихословити.

Народні прикмети і традиції 

  • Почути грім – до зими без снігу.
  • теплий і сухий день – чекайте на пізню зиму без морозів.
  • повністю пожовкло листя – осінь буде тривати довго.
  • граки збираються у зграї – чекайте на ясну погоду.

Пам’ятні дати 16 вересня

  • 1408 рік – останнє письмово зафіксоване весілля вікінгів у церкві селища Хваслі у Гренландії;
  • 1651 рік – у Білій Церкві спалахує повстання козаків, незадоволених умовами перемир'я з Річчю Посполитою;
  • 1658 рік – Гетьман України Іван Виговський укладає із Річчю Посполитою Гадяцький договір;
  • 1810 рік – Мексика проголошує незалежність від Іспанії та почала війну за незалежність;
  • 1899 рік – у західних регіонах України створюють Національно-демократичну партію;
  • 1908 рік – Вільям Дюрант засновує компанію General Motors;
  • 1914 рік – 2500 січових стрільців українського добровольчого легіону у складі австро-угорської армії присягають на вірність боротьбі за визволення України;
  • 1963 рік – року до нової федерації Малайзія приєднується місто-держава Сингапур;
  • 1975 рік – Папуа Нова Гвінея проголошує незалежність від Австралії;
  • 2000 рік – на спортивному літаку розбивається перший заступник міністра внутрішніх справ України, координатор комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України Леонід Бородич;
  • 2002 рік – починається активна фаза всеукраїнської акції громадянської непокори «Повстань, Україно!».

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій, Людмила.

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Теги: релігія традиції свято свята Україна церква православна церква

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