17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Якщо на вільсі багато «сережок», то буде хороший урожай вівса

Сни, побачені в ніч із неділі на понеділок, варто розуміти навпаки

У понеділок, 17 квітня, православні християни вшановують святого Йосипа Піснеписця та відзначають Світлий понеділок. В Україні сьогодні святкується День пожежної охорони, а у світі – Міжнародний день кави та Всесвітній день боротьби з гемофілією.

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День пожежної охорони України

17 квітня в Україні відзначається професійне свято – День працівників пожежної охорони, історія якого вельми цікава. Справа в тому, що в даний час (з 2014 року) в Україні діє два закони, що дозволяють пожежникам країни двічі (також 17 вересня) в році відзначатимуть своє професійне свято.

У цей день відзначають заслуги співробітників пожежної охорони, які відзначилися під час ліквідації пожеж, наслідків стихійних лих або техногенних катастроф, де без їх професійної допомоги часом просто не обійтися. Поздоровлення приймають як співробітники пожежних частин, так і допоміжний персонал, ветерани пожежної служби, викладачі профільних навчальних закладів.

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Також в цей день проходять зустрічі з ветеранами, лекції, святкові спортивні змагання, змагання між співробітниками готельних пожежних частин. Не обходиться свято і без пам'ятних заходів, коли віддаються почесті загиблим при виконанні службового обов'язку товаришам з покладанням квітів до пам'ятників і меморіалів.

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем, 17 квітня – день пам’яті преподобного Йосипа. Святий народився в Палестині в благочестивій сім'ї. Цікавився духовним життям з ранніх років, був смиренним і добрим. У 17 років вирішив вступити до монастиря, де постійно молився і носив старий одяг. За це благочестя скоро став пресвітером.

Коли почалося гоніння на християн, Йосип ходив від міста до міста, боровся з язичниками і підтримував вірян. За це його відправили на острів Крит, де йому допоміг святитель Микола. Йосип повернувся до Константинополя та заснував там монастир. За свої діла удостоївся дару чудотворення.

Крім того, сьогодні – Світлий понеділок, що знаменує день перемоги Ісуса над пеклом. На Світлий понеділок проводяться розважальні обряди, люди дарують одне одному писанки. Треба також ходити в гості («волочитися»), звідки пішла ще одна назва – Волочильний понеділок. Також у цей день у слов’ян було прийнято купатися в чистій джерельній воді. Вона вважалася символом душевного та тілесного очищення. Також сьогодні традиційно співаються гаївки – народні весняні українські пісні.

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Традиції та обряди

На Йосипа Співця дивляться, як цвіте вільха. Доглядають дерева для зрубу майбутнього колодязя і для заготівлі вільхової кори. Вільха славиться вмінням лікувати різні запалення і зупиняти кровотечі.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна їсти чорний хліб, щоб уникнути проблем з грошима в майбутньому.

Не можна в цей день довго дивитися на рослини.

Щоб не було депресії, не можна 17 квітня прати білизну і рушники.

Не варто сьогодні робити серйозні покупки і приймати важливі рішення.

Сни, побачені в ніч з четверга на п'ятницю, варто розуміти навпаки.

Народні прикмети

Якщо на світанку небо жовтувато-рожеве, то погода найближчими днями буде теплою і ясною.

Дме північний вітер, значить, скоро підуть дощі.

Якщо на вільсі багато «сережок», то буде хороший урожай вівса. Достаток на дереві шишок гарантує врожай ячменю. Якщо на дереві листя з'явилися раніше, ніж на березі, то влітку буде багато злив.

Кінь хропе і закидає голову – до швидкої негоди.

Цвіркун заспівав – прийшла пора відкривати орний сезон.

Іменини

У понеділок, 17 квітня, іменини відзначають: Адріан, Веніамін, Георгій, Єгор, Іван, Йосип, Микита, Микола, Федір, Федір, Фома, Яків, Ян, Марія.