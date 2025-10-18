18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 18 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

18 жовтня у світі відзначають Міжнародний день краватки. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Луки.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 18 жовтня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день краватки

Свято присвячене цьому класичному аксесуару, який став символом елегантності та стилю. Історія краватки бере свій початок ще у XVII столітті, коли хорватські військові почали носити стрічки на шиї. Цього дня проводяться тематичні заходи, присвячені значенню краватки у світовій моді.

Європейський день боротьби з торгівлею людьми

Цей день був започаткований 2007 року Європейським парламентом. Його покликання – привернути увагу суспільства до проблеми торгівлі людьми та її потужних наслідків, а також до заходів, спрямованих на боротьбу з цим жахливим злочином, який є серйозним порушенням прав людини.

Всесвітній день менопаузи

Щороку 18 жовтня проводиться Всесвітній день менопаузи. Його мета – закликати всіх жінок підготуватися до цього природного періоду життя, який зазвичай настає у віці 45 до 55 років, та вжити заходів, щоб запобігти можливим проблемам зі здоров'ям, пов'язаним зі зміною гормонального фону.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола і євангеліста Луки

18 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого апостола і євангеліста Луки. Він належить до числа 70 апостолів, був сподвижником апостола Павла.

Згідно з переказами, Лука походив з Антіохії Сирійської, був лікарем за професією, що свідчить про його гарну освіту. Хоча Лука не бачив Ісуса Христа особисто, він ґрунтовно дослідив свідчення очевидців, щоб написати третє Євангеліє та Діяння апостолів – книгу, що описує життя Церкви після Вознесіння. Лука підкреслює тему милосердя, співчуття, і його Євангеліє містить унікальні притчі (як-от про блудного сина).

Також Лука вважається першим іконописцем, оскільки, за переказами, він написав перший образ Пресвятої Богородиці. У народі цей день ще називають Луки.

Народні вірування та прикмети

У народі день Луки пов'язували зі здоров'ям і милосердям, оскільки апостол був лікарем.

18 жовтня листя швидко опадає – буде сувора зима.

Якщо снігу ще немає – зима настане нескоро.

Наші предки вірили: цибулина, яку з'їли на Луки, захищає від хвороб на цілий рік. Тому цього дня традиційно готували страви з цибулею.

Історичні події

1009 рік – Храм Гробу Господнього, християнська церква в Єрусалимі, була повністю зруйнований халіфом Фатимідів Аль-Хакім бі-Амр Аллахом;

1016 рік – данці перемагають саксів у битві при Ашингдоні;

1081 рік – нормани перемагають Візантійську імперію в битві при Диррахії;

1210 рік – папа Римський Інокентій III відлучає від церкви німецького лідера Оттона IV;

1239 рік – орди хана Батия захоплюють місто Чернігів;

1356 рік – стається базельський землетрус, найістотніший в історично-сейсмологічних подіях на північ від Альп, внаслідок якого було знищено місто Базель, Швейцарія;

1386 рік – відкривають Гайдельберзький університет;

1596 рік – підписують Берестейську унію, на якій проголошено приєднання ряду єпархій православної Київської митрополії на чолі з митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі Михайлом Рогозою до Апостольської Столиці за умов підлеглості православних Папі Римському;

1648 рік – у Бостоні організовують першу у США профспілку;

1667 рік – голландці в Америці засновують Брюкелен;

1672 рік – Бучацький мирний договір Речі Посполитої й Османської імперії;

1748 рік – встановлення другого Аахенського миру, що знаменує закінчення війни за австрійську спадщину;

1851 рік – у Лондоні вперше публікують роман Германа Мелвілла «Мобі Дік»;

1892 рік – відкривається перша комерційна протяжна телефонна лінія (Чикаго – Нью-Йорк);

1893 рік – у Київському оперному театрі Сергій Рахманінов диригує своєю першою оперою «Алеко»;

1896 рік – у «Нью-Йорк Джорнел» з'являються перші комікси;

1898 рік – США вступають у права володіння Пуерто-Рико;

1914 рік – у Німецькій імперії засновують рух Schoenstatt;

1918 рік – у Львові на зборах українських депутатів австрійської Державної Ради і членів Палати Панів, українських членів галицького і буковинського сеймів утворюють Українську Національну Раду, яка очолює український національний рух в Австро-Угорській імперії;

1918 рік – проголошують Чехословацьку Республіку;

1922 рік – консорціумом було засновано Британську радіомовну компанію, для створення загальнонаціональної мережі радіопередавачів для національного мовлення у Британії;

1954 рік – Texas Instruments оголошує перший транзисторний радіоприймач;

1955 рік – запускають в дію Каховську ГЕС;

1994 рік – Верховна Рада України скасовує заборону Компартії;

1995 рік – Україна вступає до Ради Європи;

2007 рік – бомбардування Карачі: напад відбувся на кортеж колишнього прем'єр-міністра Пакистану Беназір Бхутто, гине 139 осіб, також понад 450 осіб було поранено.

Іменини

День ангела святкують: Андрій, Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Федір, Єлизавета, Злата.