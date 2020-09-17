17 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні в Україні святкують День рятувальника

Не можна нині давати гроші у борг

Сьогодні, 17 вересня, в Україні святкують День рятувальника, а також віряни вшановують пам'ять Йоасафа Бєлгородського.

Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 17 вересня віряни вшановують пам'ять Йоасафа Бєлгородського, українського освітнього та церковного діяча, а також письменника.

Народні прикмети й традиції:

Багато лушпиння на цибулі – прикмета того, що зима буде дуже холодною

Якщо людина народилася 17 вересня, то його талісманом є флюорит

Якщо миші біжать по підлозі 17 вересня – скоро буде пожежа

Пожежу віщує заєць, той, що біжить по селу, зозуля, яка летить по селі

Що не можна робити сьогодні:

Не можна у цей день лаятися;

Не варто сьогодні зловживати алкоголем;

Не можна нині давати гроші у борг;

Не слід у цей день сваритися з сусідами.

Іменини:

У четвер, 17 вересня, іменини відзначають Афанасій, Донат, Моїсей, Роберт, Федір, а також Юліан.