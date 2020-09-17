17 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні в Україні святкують День рятувальника
Не можна нині давати гроші у борг
Сьогодні, 17 вересня, в Україні святкують День рятувальника, а також віряни вшановують пам'ять Йоасафа Бєлгородського.
Яке сьогодні релігійне свято
У церкві 17 вересня віряни вшановують пам'ять Йоасафа Бєлгородського, українського освітнього та церковного діяча, а також письменника.
Народні прикмети й традиції:
- Багато лушпиння на цибулі – прикмета того, що зима буде дуже холодною
- Якщо людина народилася 17 вересня, то його талісманом є флюорит
- Якщо миші біжать по підлозі 17 вересня – скоро буде пожежа
- Пожежу віщує заєць, той, що біжить по селу, зозуля, яка летить по селі
Що не можна робити сьогодні:
- Не можна у цей день лаятися;
- Не варто сьогодні зловживати алкоголем;
- Не можна нині давати гроші у борг;
- Не слід у цей день сваритися з сусідами.
Іменини:
У четвер, 17 вересня, іменини відзначають Афанасій, Донат, Моїсей, Роберт, Федір, а також Юліан.