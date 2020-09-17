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    Суспільство

    17 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Сьогодні&nbsp;в Україні святкують День рятувальника - 17 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні в Україні святкують День рятувальника

    Не можна нині давати гроші у борг

    Сьогодні, 17 вересня, в Україні святкують День рятувальника, а також віряни вшановують пам'ять Йоасафа Бєлгородського.

    Яке сьогодні релігійне свято

    У церкві 17 вересня віряни вшановують пам'ять Йоасафа Бєлгородського, українського освітнього та церковного діяча, а також письменника.

    Народні прикмети й традиції:

    • Багато лушпиння на цибулі – прикмета того, що зима буде дуже холодною
    • Якщо людина народилася 17 вересня, то його талісманом є флюорит
    • Якщо миші біжать по підлозі 17 вересня – скоро буде пожежа
    • Пожежу віщує заєць, той, що біжить по селу, зозуля, яка летить по селі

    Що не можна робити сьогодні:

    • Не можна у цей день лаятися;
    • Не варто сьогодні зловживати алкоголем;
    • Не можна нині давати гроші у борг;
    • Не слід у цей день сваритися з сусідами.

    Іменини:

    У четвер, 17 вересня, іменини відзначають Афанасій, Донат, Моїсей, Роберт, Федір, а також Юліан. 

    свята рятувальники традиції
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