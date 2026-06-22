Українські пілоти встановили рекорд з перехоплення ворожих дронів (відео)

Менш ніж за добу один екіпаж пілотів-перехоплювачів знищив 61 російську «Молнію»

Ворог втрачав безпілотник у середньому кожних 17,5 хвилин

Пілоти батальйону безпілотних систем Sirius 118 окремої механізованої бригади встановили абсолютний загальноукраїнський рекорд із перехоплення ворожих БПЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 118 ОМБр.

«Протягом лише однієї світлої пори доби один екіпаж пілотів-перехоплювачів знищив 61 російську «Молнію». Цим результатом хлопці не просто вдвічі перевершили власний попередній успіх, а й підняли планку для всіх Сил оборони України. До цього дня найвищий показник в країні тримався на позначці 44 дрони», – йдеться в повідомленні.

Полювання на ворожі дрони почалося на світанку. Першу повітряну ціль мисливці за дронами приземлили о 4:10 ранку, а крайню, 61-шу – о 21:47. Ворог втрачав безпілотник у середньому кожних 17,5 хвилин.

«Екіпаж безперервно працював на позиціях майже 18 годин. Попри колосальну напругу та тривалий час роботи, бійці зізнаються: втоми взагалі не відчували. Постійний пошук нових цілей та адреналін тримали в тонусі до останньої хвилини», – розповіли в 118 ОМБр.

⚡️⚡️ Пілоти-перехоплювачі 118 ОМБр встановили рекорд України з перехоплення російських дронів.



❌За день вони знищили 61 російський БпЛА «Молнія».



☝️До того найвищий показник країни був 44. pic.twitter.com/KZZzov1822 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 22, 2026

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував: Україна готує дрони, які завдаватимуть удари за 3 тис. км. За його словами, нещодавно новими дронами «Fire Point» було уражено нафтопереробний завод у Тюменському регіоні на прямій відстані 2070 км, хоча маршрут польоту становив 2,5 тис. км. Зеленський підтвердив, що у планах є розробка дронів, які долітатимуть на відстань понад 3 тис. км., оскільки Україні потрібен інструмент для дальніх ударів по російських військових заводах, нафтобазах і газових сховищах.