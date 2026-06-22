Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Українські пілоти встановили рекорд з перехоплення ворожих дронів (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Українські пілоти встановили рекорд з перехоплення ворожих дронів (відео)
Менш ніж за добу один екіпаж пілотів-перехоплювачів знищив 61 російську «Молнію»
скриншот відео

Ворог втрачав безпілотник у середньому кожних 17,5 хвилин

Пілоти батальйону безпілотних систем Sirius 118 окремої механізованої бригади встановили абсолютний загальноукраїнський рекорд із перехоплення ворожих БПЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 118 ОМБр.

«Протягом лише однієї світлої пори доби один екіпаж пілотів-перехоплювачів знищив 61 російську «Молнію». Цим результатом хлопці не просто вдвічі перевершили власний попередній успіх, а й підняли планку для всіх Сил оборони України. До цього дня найвищий показник в країні тримався на позначці 44 дрони», – йдеться в повідомленні.

Полювання на ворожі дрони почалося на світанку. Першу повітряну ціль мисливці за дронами приземлили о 4:10 ранку, а крайню, 61-шу – о 21:47. Ворог втрачав безпілотник у середньому кожних 17,5 хвилин.

«Екіпаж безперервно працював на позиціях майже 18 годин. Попри колосальну напругу та тривалий час роботи, бійці зізнаються: втоми взагалі не відчували. Постійний пошук нових цілей та адреналін тримали в тонусі до останньої хвилини», – розповіли в 118 ОМБр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував: Україна готує дрони, які завдаватимуть удари за 3 тис. км. За його словами, нещодавно новими дронами «Fire Point» було уражено нафтопереробний завод у Тюменському регіоні на прямій відстані 2070 км, хоча маршрут польоту становив 2,5 тис. км. Зеленський підтвердив, що у планах є розробка дронів, які долітатимуть на відстань понад 3 тис. км., оскільки Україні потрібен інструмент для дальніх ударів по російських військових заводах, нафтобазах і газових сховищах.

Читайте також:

Теги: дрон рекорд пілот безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оператори не бачили відеопотоку і не могли втручатися в дії машин
Автономні дрони без пілота вперше знищили окупантів в Україні – New Scientist
17 червня, 00:40
Безпілотник «Герань-5» побудований за схемою крилатої ракети
«Герань-5». Дослідник трофейної зброї розповів про новий російський «шахед»
13 червня, 17:57
Розвиток безпілотних систем має ключове значення для досягнення переваги над російським агресором
Сирський пояснив, в чому Україна однозначно перемагає ворога
11 червня, 14:40
Українські захисники уразили логістичний хаб окупантів у районі Федорівки на Донеччині
Сили оборони уразили склад боєприпасів у Білгородській області та пункти управління окупантів
9 червня, 16:57
Через удари дронів Росія змінила систему захисту критичної інфраструктури
Кремль знайшов новий спосіб захищати заводи від українських дронів
9 червня, 14:06
Росія втратила значну частину нафтопереробних потужностей
Росія опинилася за крок до паливної кризи після ударів по НПЗ
1 червня, 15:55
Прильоти зафіксовано щонайменше в трьох районах міста
Росіяни вдарили по Харкову: у двох районах пожежа і поранені
1 червня, 01:40
Українські дрони атакували найвразливіше місце російського експорту
Генштаб підтвердив ураження Саратовського нафтозаводу та стратегічної станції «Лазарєво»
31 травня, 11:55
Рига радикально посилює східний кордон країни
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
26 травня, 19:18

Суспільство

Через спеку обмежено рух транспорту: кого це стосується
Через спеку обмежено рух транспорту: кого це стосується
Уперше створено повний переклад Конституції України жестовою мовою
Уперше створено повний переклад Конституції України жестовою мовою
Українські пілоти встановили рекорд з перехоплення ворожих дронів (відео)
Українські пілоти встановили рекорд з перехоплення ворожих дронів (відео)
Міноборони відзвітувало про облаштування антидронових коридорів на Херсонщині
Міноборони відзвітувало про облаштування антидронових коридорів на Херсонщині
В Україну суне негода: оголошено штормове попередження
В Україну суне негода: оголошено штормове попередження
Голова Фонду держмайна оголосив війну «сутенерам»
Голова Фонду держмайна оголосив війну «сутенерам»

Новини

Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
Сьогодні, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
Сьогодні, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
Сьогодні, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 20 червня
20 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua