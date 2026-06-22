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Міноборони відзвітувало про облаштування антидронових коридорів на Херсонщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Міноборони відзвітувало про облаштування антидронових коридорів на Херсонщині
Міністерство наголосило, що антидронові сітки встановлюють більш ніж удвічі швидше, ніж минулого року
фото: Міноборони

Загалом, за даними Міноборони, у прифронтових областях від початку 2026 року облаштовано понад 887 км антидронового захисту

Державна спеціальна служба транспорту продовжує посилювати захист логістичних маршрутів у прифронтових регіонах. Зокрема, на Херсонщині на стратегічно важливих маршрутах уже облаштовано понад 207 км антидронового захисту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Особливу увагу приділено найскладнішим напрямкам і найбільш вразливим ділянкам доріг між громадами Херсонщини та в самому обласному центрі. Окрім розгортання антидронових сіток на стратегічно важливих маршрутах, після деокупації правобережної частини області також відновлено 13 мостових переходів, що мають важливе значення для оборони та забезпечення життєдіяльності регіону», – йдеться у повідомленні.

Міноборони відзвітувало про облаштування антидронових коридорів на Херсонщині фото 1

Міноборони наголосило, що також триває будівництво захисних споруд на обʼєктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу. На двох з них роботи вже завершено.

«Ще понад 600 км антидронових коридорів розгортають на критично важливих шляхах Донеччини, Херсонщини, Харківщини, Дніпропетровщини та Сумщини. Загалом у прифронтових областях від початку 2026 року облаштовано понад 887 км антидронового захисту», – додається у повідомленні.

Міноборони відзвітувало про облаштування антидронових коридорів на Херсонщині фото 2

Крім того, як зазначається, упродовж травня та червня у наближених до лінії фронту районах відновлено понад 198 км автомобільних доріг.

«Завдяки нарощуванню спроможностей Держспецтрансслужби вдалося більш ніж удвічі прискорити темпи робіт – з 4 км до 9,2 км на добу порівняно з 2025 роком», – підсумувало Міноборони.

Нагадаємо, протягом травня 2026 року Державна спеціальна служба транспорту облаштувала понад 211 км антидронового захисту прифронтових доріг

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Теги: Міноборони війна

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