Уперше створено повний переклад Конституції України жестовою мовою

«Це допоможе зробити конституційні права та норми зрозумілішими для людей з порушеннями слуху»

До 30-річчя Конституції України вперше створено її повний переклад українською жестовою мовою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

«Це допоможе зробити конституційні права та норми зрозумілішими для людей з порушеннями слуху та стане ще одним кроком до безбар’єрності», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для того, щоб переклад Конституції українською жестовою мовою був зрозумілим в різних частинах України, до роботи було залучено дев’ятьох перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови, а також додатково фахівців з української жестової мови та права.

Повний переклад доступний за посиланням.

Нагадаємо, 28 червня Україна святкує День Конституції. Конституція України є основою правової системи та гарантом стабільності й порядку в державі. Вона закріплює принципи демократії, верховенства права, поділу влади та дотримання прав людини.

До слова, ексдепутат Тарас Стецьків розповів у інтерв’ю «Главкому», що був безпосереднім учасником драматичних подій тієї ночі, що передувала ухваленню Конституції України 28 червня 1996 року. За його словами, під уважним наглядом Кучми Олександр Мороз поставив Конституцію на остаточне голосування, яке завершилося 315 голосами «за».