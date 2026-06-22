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Через спеку обмежено рух транспорту: кого це стосується

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Через спеку обмежено рух транспорту: кого це стосується
Обмеження стосуватимуться великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн за температури повітря вище +28°C
фото з відкритих джерел

Обмеження необхідні для збереження дорожнього покриття

Через підвищення температури повітря на дорогах державного значення запроваджено сезонні обмеження руху для великовагового транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Як зазначається, обмеження необхідні для збереження дорожнього покриття в умовах спеки, адже за високих температур асфальтобетонне покриття стає більш вразливим до навантажень.

Обмеження стосуватимуться великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн за температури повітря вище +28°C.

Через спеку обмежено рух транспорту: кого це стосується фото 1
інфографіка: Держагентство відновлення

На автомобільних дорогах державного значення, а також на основних логістичних маршрутах буде встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.

«Спільно з Національною поліцією, Укртрансбезпекою, місцевими органами влади та власниками об’єктів дорожнього сервісу визначаються місця тимчасового відстою великовагового транспорту на період дії обмежень», – йдеться в повідомленні.

Водночас обмеження не поширюватимуться на:

  • транспорт, що ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій;
  • перевезення небезпечних і швидкопсувних вантажів;
  • перевезення живих тварин і птиці;
  • військові перевезення та транспортування вантажів для потреб оборони.

«Просимо водіїв та перевізників враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів та дотримуватися вимог дорожніх знаків», – закликало Держагентство відновлення.

Нагадаємо, на початку червня Кабінет Міністрів виділив додаткові 3,5 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на невідкладний ремонт доріг місцевого значення. 

Раніше уряд повідомив про завершення першочергового ремонту післязимових пошкоджень на дорогах державного значення. За даними Кабміну, від початку року дорожники відновили 14 млн квадратних метрів покриття, що стало рекордним показником за час повномасштабної війни.

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Теги: дороги вантажівки транспорт обмеження

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