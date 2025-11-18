18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 18 листопада 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

18 листопада 2025 року в Україні відзначають День сержанта Збройних Сил України. У світі проводиться Європейський день обізнаності про антибіотики. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Платона й Романа.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 18 листопада 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День сержанта Збройних Сил України

Це свято було встановлене Указом Президента України у 2019 році, відзначається щорічно 18 листопада. Дата присвячена вшануванню високої ролі сержантського та старшинського складу ЗСУ як ключових лідерів у військовій ланці. Сержанти виступають основою професійної армії, відповідаючи за навчання, виховання та безпосереднє керівництво особовим складом у бойових умовах.

Міжнародні та національні свята

Європейський день обізнаності про антибіотики

Цей день відзначається щорічно з 2008 року з ініціативи Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC). Мета свята – привернути увагу до проблеми резистентності бактерій до антибіотиків (антибіотикорезистентності), що є потужною загрозою для громадського здоров'я у світі. День закликає населення та медичних працівників до більш відповідального використання антибіотиків.

День Міккі Мауса

Щороку в День Міккі Мауса, веселого і вічного персонажа, який став синонімом та візитівкою компанії Волта Діснея, відзначають День народження Міккі й Мінні Маусів. Цей особливий день, який припадає на 18 листопада, відзначає річницю першої появи Міккі на екрані в 1928 році. Шанувальники по всьому світу обʼєднуються, щоб вшанувати миле мишеня, з якого все почалося.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святих мучеників Платона та Романа

18 листопада за новим стилем (раніше 1 грудня) православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Платона та Романа, які постраждали за свою віру в IV столітті.

Платон був родом із Галатії. Ще в юності він проповідував християнство, за що був схоплений і приведений на суд до правителя Агріппіна. Його піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи зректися Христа. Платон мужньо відмовився відректися і був обезголовлений.

Роман був дияконом у Кесарії. Він викрив правителя Азана за його жорстокість та ідолопоклонство. Роман, як і Платон, відмовився відректися від віри, був підданий тортурам, а згодом також страчений.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертали увагу на такі знаки, пов'язані з приходом зими:

Якщо на Платона і Романа тепло, то зима буде теплою.

Якщо цього дня йде дощ – чекайте на сніжну та вологу зиму.

Якщо вітер дме сильно, зима буде суворою і з частими хуртовинами.

Яка погода 18 листопада, такою буде і вся зима.

Історичні події

1626 рік – у Римі Папа Римській Урбан VIII освячує собор святого Петра, нині резиденцію всіх Пап;

1654 рік – починається оборона козацької фортеці Буша на Поділлі від військ Речі Посполитої;

1838 рік – Тарас Шевченко завершує перший (втрачений) варіант «Тарасової ночі», фінальної поезії «Кобзаря»;

1883 рік – у США вводять єдину систему визначення часу: доти кожне місто самé встановлювало собі час;

1918 рік – перемога під Мотовилівкою дивізії Січових стрільців Євгена Коновальця над загонами, вірними гетьману П.Скоропадському;

1918 рік – проголошують незалежність Латвійської Республіки; першим очільником уряду стає Карліса Улманіса;

1928 рік – на екрани виходить мультфільм "Пароплавчик Віллі" виробництва компанії Волта Діснея;

1935 рік – розпочинається Варшавський процес над групою членів ОУН;

1935 рік – у Ризі відкривають Монумент Свободи;

1978 рік – в джунглях Гаяни близько 1000 учасників секти «Храм Народів» покінчують життя самогубством;

1990 рік – Мстислав Скрипник прибуває зі США до Києва, де в соборі св. Софії відбувається його інтронізація на патріарха УАПЦ;

2005 рік – Сенат США скасовує обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона-Вейніка для України;

2007 рік – внаслідок вибуху метану на орендному підприємстві «Шахта ім. О. Ф. Засядька» (Донецьк) гине 100 гірників (ще один згодом помер у лікарні).

Іменини

День ангела святкують: Платон, Роман, Анастасія, Лариса.