19 листопада: яке сьогодні свято, традиції і заборони

Не варто сьогодні брати гроші у борг, а також позичати іншим

Сьогодні, 19 листопада, у світі відзначають Міжнародний день чоловіків, в Україні – День метеоролога. Також в Україні 19 листопада святкують День працівника скляної промисловості або скловиробника.

Міжнародний день чоловіків

19 листопада в усьому світі відзначається Міжнародний чоловічий день – свято, присвячене підтримці чоловіків усього світу і висвітленню чоловічих проблем.

Вперше цей день відзначено у Мальті в 1996 р., а велику популярність він знайшов в невеликій острівній державі Тринідад і Тобаго.

У 1999 р. доктор Джером Тілуксінгх з Університету Вест-Індії виступив з ініціативою створити день чоловіків: «Я зрозумів, що жоден день не є чоловічим… Деякі скажуть, що є День батька, але як щодо хлопчиків, підлітків і чоловіків, які не є батьками?»

Днем для свята доктор вибрав 19 листопада – день народження його тата. Міжнародний чоловічий день був визнаний світовим співтовариством і з того часу відзначається в більш ніж 80 країнах.

День працівників гідрометеорологічної служби

День працівників гідрометеорологічної служби України встановлений згідно з Указом Президента від 11 березня 2003 року.

Українська гідрометеорологічна служба започаткована 19 листопада 1921 року, коли був створений Укрмет – центральна українська метеорологічна служба.

Нині Українська гідрометеорологічна служба складається з 124 метеорологічних станцій, 22 авіаметеорологічних, 7 аерологічних, 5 радіолокаційних, понад 25 гідрологічних станцій і підрозділів, 10 морських, 3 спеціалізованих агрометеорологічних, 2 воднобалансових, 2 сніголавинних, 1 селестокової, 341 гідрологічної річкової, 59 озерних, 10 морських постів. Базові спостереження за забрудненням атмосферного повітря проводяться на 129 стаціонарних постах у 39 містах, поверхневих вод суші у 201 пункті, морських вод у 56 пунктах, ґрунтів у 19 адміністративних районах.

Методичними центрами системи гідрометеорологічних спостережень і прогнозування є Український гідрометеорологічний центр, Центральна геофізична обсерваторія, Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, Державне підприємство «Український авіаметеорологічний центр», а також ряд гідрометеорологічних обсерваторій.

День працівника скляної промисловості або скловиробника

Також в Україні 19 листопада святкують День працівника скляної промисловості або скловиробника.

Започатковане це свято від 2003 року, а дату обрали на честь дня народження вченого Михайла Ломоносова, який народився 1711 року. Саме він створив хімічне виробництво скла, започаткував технологію виготовлення кольорового скла.

Цікавий факт – перші скляні вироби були ще у Єгипті, а ось в Київській Русі вони з’явились лише в 11 столітті.

Яке сьогодні релігійне свято

У православній церкві 19 листопада вшановується пам’ять Павла Сповідника, єпископа Малої Азії. За життя Павла йому довелося зіткнутися з численними протестами і нападами, оскільки в цей період проводилася активна діяльність, спрямована проти християнських святинь і прихильників цієї віри. Сам Павло разом зі святим Феофилактом був також схильний до гонінням і переслідуванням, в результаті чого було вбито.

Крім цього, 19 листопада вшановується пам’ять Максима Сповідника і Василя Сповідника. Вони проповідували віру в Христа і хоча не зазнали мученицької смерті, все-таки страждали від гонінь і за своє праведне життя були зараховані до лику святих. У 1797 році була освячена церква в його честь, де стали збирати реліквії, які відносяться до морської історії.

Народні прикмети й традиції

Лід промерзає купою на річці – наступного року хліба багато буде.

У коней хороший апетит – взимку вони не будуть страждати від хвороб.

Гладкий лід 19 листопада – буде багатий урожай.

Снігопад 19 листопада – зима теж буде сніжною.

Якщо зірки здаються маленькими — буде сніг.

Що не можна робити сьогодні

Не варто цього дня лихословити та погано думати про інших;

Не можна нині виносити сміття з дому;

Не варто сьогодні брати гроші у борг, а також позичати іншим;

Не слід цього дня лінуватися та бездіяти.

Хто святкує день ангела

У четвер, 19 листопада, іменини відзначають Герман, Павло, Клавдія, Северин, а також Олександра.

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