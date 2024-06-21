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21 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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21 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 червня – Всесвітній день миру та молитви
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто виносити сміття і мити підлогу

21 червня відзначається Всесвітній день миру та молитви, Міжнародний день йоги, Всесвітній день гуманізму, Міжнародний день футболки. Віряни вшановують пам’ять мученика Юліана Тарсійського.

Всесвітній день миру та молитви

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Всесвітній день миру та молитви (World Peace and Prayer Day) – це щорічна подія, яка відзначається 21 червня. День був ініційований вождем Arvol Looking Horse, який є духовним лідером нації лакота. Головна мета цього заходу – об’єднати людей з усього світу в молитві з метою сприяння миру та злагоди між усіма націями та народами.

Перший Всесвітній день миру та молитви відбувся в 1996 році в Грей-Хорн-Батті в Південній Дакоті, США, і відтоді відзначається щорічно. Подія зазвичай передбачає молитви, церемонії та інші заходи, які сприяють єдності та розумінню між різними культурами. Людей заохочують використовувати власні унікальні духовні практики, щоб молитися за мир у всьому світі.

Міжнародний день йоги

21 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй у 2014 році. Дата святкування обрана на честь дня літнього сонцестояння. Під час першого відзначення, у 2015 році, аж 35 тисяч людей одночасно практикували йогу (йога-сесія потрапила до книги рекордів Гіннеса). Україна також бере участь у святі завдяки Українській Федерації Йоги.

Йога – це індійська духовна й фізична практика, котра змінює людську свідомість та тіло. Заняття йогою допомагають відчути злиття души й тіла, єдність з природою та з самим собою. Практика покращує ментальне і фізичне здоров’я, сприяє здоровому способу життя.

Міжнародний день йоги має за мету привернення уваги людства до цієї практики, залучення до занять йогою заради всесвітнього добробуту, підвищення обізнаності щодо йоги.

Всесвітній день гуманізму

21 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

21 червня кожного року відзначається важлива подія – Всесвітній день гуманізму (World Humanist Day). Таку дату започаткував Міжнародний гуманістичний та етичний союз у 1986 році в Осло.

Гуманізм – це філософська позиція, яка ставить в пріоритет загальнолюдські цінності (терпимість, любов, милосердя, справедливість, доброту), права людини на щастя, свободу, особистий розвиток. Прихильники гуманізму прагнуть покращити наш світ за допомогою демократії, етики та людських здібностей.

Всесвітній день гуманізму має за мету звернення уваги суспільства до вагомості гуманізму, підвищення обізнаності щодо гуманістичної філософської концепції, сприяння згуртуванню прибічників ідей гуманізму.

Міжнародний день футболки

21 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Щорічно 21 червня планета відзначає цікаве свято – Міжнародний день футболки (International T-shirt Day). Подію започаткувала німецька компанія Spreadshirt у 2008 році. Вже з 2009 року до святкування залучилась Україна.

Футболка – це універсальний та комфортний предмет одягу, який підходить усім, без перебільшень. До 21 червня організовують обмін футболками, завдяки якому можна поринути у внутрішній світ незнайомої вам людини.

Яке сьогодні релігійне свято

21 червня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Юліана Тарсійського. Він був християнським мучеником IV століття. Юліан народився у змішаній сім’ї: його батько був язичником, а мати – християнкою. Юліан визнав християнську віру перед проконсулом Марціаном і став мучеником у віці 18 років, коли його поклали до мішка з піском та отруйними зміями і кинули в море.

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Що не можна робити цього дня

  • Краще не сваритися з рідними, тому що сварка затягнеться надовго.
  • Не можна запізнюватися на побачення.
  • Не варто виносити сміття і мити підлогу.

Народні прикмети

  • Якщо гроза, то негода не затягнеться.
  • Після дощу сонце яскраве – ввечері знову піде дощ.
  • На небі веселка – до гарної погоди.
  • Якщо стягуються хмари, то буде негода. 

Пам’ятні події 21 червня

  • 524 – Годомар, король Бургундії, переміг галлів у битві під Везероном.
  • 1582 – інцидент у монастирі Хонно, Кіото, Японія.
  • 1768 – гайдамаки, учасники Коліївщини, взяли штурмом місто Умань, яке обороняли барські конфедерати.
  • 1963 – кардинал Джованні Монтіні обраний 261-м понтифіком Римської католицької церкви, Папою Павлом VI.
  • 1971 – розкопуючи курган Товста Могила, український археолог Борис Мозолевський відкрив славнозвісну скіфську пектораль

Іменини

День ангела сьогодні святкують Георгій, Єгор, Іван, Макар, Олександр, Ян, Олена, Олена, Ілона.

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Теги: свята традиції свято

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