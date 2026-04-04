Яке релігійне свято відзначається 5 квітня 2026: традиції та молитва

Свята 5 квітня в церковному календарі – Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя)

5 квітня православні та греко-католики України відзначають одне з дванадцяти найбільших свят у році – Вхід Господній до Єрусалиму, яке в народі називають Вербною неділею. Це свято символізує визнання Ісуса Христа Месією та передує Страсному тижню.

Релігійні свята та їхня історія

Це свято присвячене урочистій появі Ісуса Христа в Єрусалимі напередодні його хресних страждань. Згідно з Євангелієм, люди вітали Спасителя як царя, вигукуючи «Осанна!» та встеляючи йому шлях пальмовими гілками. В українській традиції пальмові гілки замінили на вербові котики – символ першого весняного пробудження та життя. Освячення верби в церкві є головним обрядом дня: віряни зберігають ці гілочки за іконами протягом усього року як захист для оселі.

Молитви дня

Господи Боже наш, що на херувимах сидиш, Ти воздвиг силу Твою і послав Єдинородного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він спас світ хрестом, похованням і воскресінням Своїм. Його, що прийшов до Єрусалима на вільні страждання, люди, що сиділи в темряві й тіні смертній, зустріли, тримаючи знамення перемоги – віття дерев і віття пальм, провіщаючи цим воскресіння. Сам, Владико, охорони і збережи і нас, що, наслідуючи їх, тримаємо в руках це віття в цей передсвятковий день. Благослови і освяти нас і це віття, щоб воно було нам на здоров'я, спасіння та захист від усього злого. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети Вербної неділі мають особливу силу:

Яка погода на Вербну неділю, таким буде і Великдень.

Якщо перед ранком був мороз – чекайте на гарний урожай ярих хлібів.

Сонячний та теплий день обіцяє багате літо та врожай фруктів.

Якщо вдарити легенько освяченою вербою близьких, примовляючи «Не я б'ю – верба б'є», це подарує їм міцне здоров'я на весь рік.

Цей день вважається сприятливим для духовного очищення, проте важка фізична праця та домашні клопоти (шиття, прибирання) суворо заборонені.