Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 5 квітня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 5 квітня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 5 квітня в церковному календарі – Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя)

5 квітня православні та греко-католики України відзначають одне з дванадцяти найбільших свят у році – Вхід Господній до Єрусалиму, яке в народі називають Вербною неділею. Це свято символізує визнання Ісуса Христа Месією та передує Страсному тижню.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 5 квітня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя)

Яке релігійне свято відзначається 5 квітня 2026: традиції та молитва фото 1

Це свято присвячене урочистій появі Ісуса Христа в Єрусалимі напередодні його хресних страждань. Згідно з Євангелієм, люди вітали Спасителя як царя, вигукуючи «Осанна!» та встеляючи йому шлях пальмовими гілками. В українській традиції пальмові гілки замінили на вербові котики – символ першого весняного пробудження та життя. Освячення верби в церкві є головним обрядом дня: віряни зберігають ці гілочки за іконами протягом усього року як захист для оселі.

Молитви дня

Господи Боже наш, що на херувимах сидиш, Ти воздвиг силу Твою і послав Єдинородного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він спас світ хрестом, похованням і воскресінням Своїм. Його, що прийшов до Єрусалима на вільні страждання, люди, що сиділи в темряві й тіні смертній, зустріли, тримаючи знамення перемоги – віття дерев і віття пальм, провіщаючи цим воскресіння. Сам, Владико, охорони і збережи і нас, що, наслідуючи їх, тримаємо в руках це віття в цей передсвятковий день. Благослови і освяти нас і це віття, щоб воно було нам на здоров'я, спасіння та захист від усього злого.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети Вербної неділі мають особливу силу:

  • Яка погода на Вербну неділю, таким буде і Великдень.
  • Якщо перед ранком був мороз – чекайте на гарний урожай ярих хлібів.
  • Сонячний та теплий день обіцяє багате літо та врожай фруктів.
  • Якщо вдарити легенько освяченою вербою близьких, примовляючи «Не я б'ю – верба б'є», це подарує їм міцне здоров'я на весь рік.

Цей день вважається сприятливим для духовного очищення, проте важка фізична праця та домашні клопоти (шиття, прибирання) суворо заборонені.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua