Яке релігійне свято відзначається 5 квітня 2026: традиції та молитва

Свята 5 квітня в церковному календарі – Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя)
5 квітня православні та греко-католики України відзначають одне з дванадцяти найбільших свят у році – Вхід Господній до Єрусалиму, яке в народі називають Вербною неділею. Це свято символізує визнання Ісуса Христа Месією та передує Страсному тижню.
Релігійні свята та їхня історія
Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя)
Це свято присвячене урочистій появі Ісуса Христа в Єрусалимі напередодні його хресних страждань. Згідно з Євангелієм, люди вітали Спасителя як царя, вигукуючи «Осанна!» та встеляючи йому шлях пальмовими гілками. В українській традиції пальмові гілки замінили на вербові котики – символ першого весняного пробудження та життя. Освячення верби в церкві є головним обрядом дня: віряни зберігають ці гілочки за іконами протягом усього року як захист для оселі.
Молитви дня
Господи Боже наш, що на херувимах сидиш, Ти воздвиг силу Твою і послав Єдинородного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він спас світ хрестом, похованням і воскресінням Своїм. Його, що прийшов до Єрусалима на вільні страждання, люди, що сиділи в темряві й тіні смертній, зустріли, тримаючи знамення перемоги – віття дерев і віття пальм, провіщаючи цим воскресіння. Сам, Владико, охорони і збережи і нас, що, наслідуючи їх, тримаємо в руках це віття в цей передсвятковий день. Благослови і освяти нас і це віття, щоб воно було нам на здоров'я, спасіння та захист від усього злого.
Амінь
Народні вірування та прикмети
Наші предки вірили, що прикмети Вербної неділі мають особливу силу:
- Яка погода на Вербну неділю, таким буде і Великдень.
- Якщо перед ранком був мороз – чекайте на гарний урожай ярих хлібів.
- Сонячний та теплий день обіцяє багате літо та врожай фруктів.
- Якщо вдарити легенько освяченою вербою близьких, примовляючи «Не я б'ю – верба б'є», це подарує їм міцне здоров'я на весь рік.
Цей день вважається сприятливим для духовного очищення, проте важка фізична праця та домашні клопоти (шиття, прибирання) суворо заборонені.
