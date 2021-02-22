22 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні не можна зациклюватись на поганому
Сьогодні, 22 лютого, у світі відзначають Міжнародний день підтримки жертв злочинів, а у США День народження Джорджа Вашингтона.
Яке сьогодні релігійне свято
За релігійним календарем 22 лютого віряни вшановують пам'ять мученика Никифора Антіохійського, а також преподобного Панкратія Печерського.
У народі цей день був присвячений передвесіннім клопотам, його називали «Панкратій-лапотнік» – селяни плели постоли з лика і льону. Вважалося, що якщо почати лікувати хворобу на Панкратія, то швидко прийде одужання.
Народні прикмети й традиції
- Якщо у цей день відлига, то весна буде ранньою;
- Якщо вночі не видно зірок, то до потепління;
- Якщо захід сонця багряний, то снігопади повернуться;
- Якщо дуже сніжна погода, то літо буде врожайним;
- Якщо птахи літають дуже низько, то варто очікувати на опади.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна сваритись та бажати комусь зла;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна тримати вдома поламані та старі речі;
- Не можна брати та давати у борг;
- Не можна лаятись та зациклюватись на поганому;
- Не можна вишивати та в'язати.
Хто святкує день ангела
У понеділок, 22 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Никифор, Геннадій, Панкратій, Емілій та Інокентій.