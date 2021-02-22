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    22 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    22 лютого відзначають Міжнародний день підтримки жертв злочинів - 22 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    22 лютого відзначають Міжнародний день підтримки жертв злочинів

    Сьогодні не можна зациклюватись на поганому

    Сьогодні, 22 лютого, у світі відзначають Міжнародний день підтримки жертв злочинів, а у США День народження Джорджа Вашингтона.

    Яке сьогодні релігійне свято

    За релігійним календарем 22 лютого віряни вшановують пам'ять мученика Никифора Антіохійського, а також преподобного Панкратія Печерського.

    У народі цей день був присвячений передвесіннім клопотам, його називали «Панкратій-лапотнік» – селяни плели постоли з лика і льону. Вважалося, що якщо почати лікувати хворобу на Панкратія, то швидко прийде одужання.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо у цей день відлига, то весна буде ранньою;
    • Якщо вночі не видно зірок, то до потепління;
    • Якщо захід сонця багряний, то снігопади повернуться;
    • Якщо дуже сніжна погода, то літо буде врожайним;
    • Якщо птахи літають дуже низько, то варто очікувати на опади.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна сваритись та бажати комусь зла;
    • Не можна займатись важкою фізичною працею;
    • Не можна тримати вдома поламані та старі речі;
    • Не можна брати та давати у борг;
    • Не можна лаятись та зациклюватись на поганому;
    • Не можна вишивати та в'язати.

    Хто святкує день ангела

    У понеділок, 22 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Никифор, Геннадій, Панкратій, Емілій та Інокентій.

    Теги: свята злочин традиції
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