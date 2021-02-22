22 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не можна зациклюватись на поганому

Сьогодні, 22 лютого, у світі відзначають Міжнародний день підтримки жертв злочинів, а у США День народження Джорджа Вашингтона.

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем 22 лютого віряни вшановують пам'ять мученика Никифора Антіохійського, а також преподобного Панкратія Печерського.

У народі цей день був присвячений передвесіннім клопотам, його називали «Панкратій-лапотнік» – селяни плели постоли з лика і льону. Вважалося, що якщо почати лікувати хворобу на Панкратія, то швидко прийде одужання.

Народні прикмети й традиції

Якщо у цей день відлига, то весна буде ранньою;

Якщо вночі не видно зірок, то до потепління;

Якщо захід сонця багряний, то снігопади повернуться;

Якщо дуже сніжна погода, то літо буде врожайним;

Якщо птахи літають дуже низько, то варто очікувати на опади.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сваритись та бажати комусь зла;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна тримати вдома поламані та старі речі;

Не можна брати та давати у борг;

Не можна лаятись та зациклюватись на поганому;

Не можна вишивати та в'язати.

Хто святкує день ангела

У понеділок, 22 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Никифор, Геннадій, Панкратій, Емілій та Інокентій.