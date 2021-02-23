23 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
За народною прикметою, якщо класти в цей день гроші на кухонний стіл, то їх у життя значно додасться
До цього дня у світі проводять різні заходи, що спрямовані на популяризацію стерилізації тварин.
Міжнародний день стерилізації тварин
Щороку, в останній вівторок лютого (цього року 23 лютого) в усьому світі відзначається Міжнародний день стерилізації тварин.
Міжнародний день стерилізації тварин (Spay Day) проводить авторитетна міжнародна організація Humane Society International. Ця благодійна громадська організація існує з 1954 року і налічує понад мільйон членів. Протягом усього лютого щорічно у світі проходять різні заходи, приурочені до цього дня і спрямовані на популяризацію стерилізації.
Головним завданням, яке ставлять перед собою організатори, є формування цивілізованого ставлення до проблеми регулювання чисельності поголів'я домашніх тварин.
Яке церковне свято
23 лютого православні віруючі шанують святих Прохора і Харлампія. Наші пращури вірили, що якщо у цю пору покласти гроші на кухонний стіл, то фінансовий стан людини поліпшиться.
У народі говорили, що 23 лютого потрібно обов’язково помолитися святому Харлампію, щоб отримати захист від загибелі без покаяння – це вважалося найстрашнішою смертю для православного християнина, оскільки тільки душа, що розкаялася, може потрапити в рай.
У народі говорили: «Побачила зима Прохора і голосно заохала». На Прохора вже помітно було значне збільшення тривалості дня.
Народні прикмети
- Вважається, що з цього дня морози починають слабшати: «Прийшов Прохор – весна у двір заглянула».
- Морозна погода – до теплого березня.
- Чоловікам в цей день краще відмовитися від фізичної роботи, тому що нічого виходити не буде.
- Справа, розпочата в цей день, вдало завершиться.
Що заборонено
- присвячувати час праці або плануванню чого-небудь
- брати в борг гроші
- носити чорний одяг
Іменини
У цей день іменини святкують Порфирій, Ганна, Валентина, Геннадій, Антон, Василь, Галина, Семен, Петро, Григорій, Аркадій, Іван, Короп і Герман.