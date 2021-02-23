23 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Щороку в останній вівторок лютого в усьому світі відзначається Міжнародний день стерилізації тварин

За народною прикметою, якщо класти в цей день гроші на кухонний стіл, то їх у життя значно додасться

23 лютого за ініціативою організації Humane Society International відзначають Міжнародний день стерилізації тварин.

До цього дня у світі проводять різні заходи, що спрямовані на популяризацію стерилізації тварин.

Міжнародний день стерилізації тварин

Щороку, в останній вівторок лютого (цього року 23 лютого) в усьому світі відзначається Міжнародний день стерилізації тварин.

Міжнародний день стерилізації тварин (Spay Day) проводить авторитетна міжнародна організація Humane Society International. Ця благодійна громадська організація існує з 1954 року і налічує понад мільйон членів. Протягом усього лютого щорічно у світі проходять різні заходи, приурочені до цього дня і спрямовані на популяризацію стерилізації.

Головним завданням, яке ставлять перед собою організатори, є формування цивілізованого ставлення до проблеми регулювання чисельності поголів'я домашніх тварин.

Яке церковне свято

23 лютого православні віруючі шанують святих Прохора і Харлампія. Наші пращури вірили, що якщо у цю пору покласти гроші на кухонний стіл, то фінансовий стан людини поліпшиться.

У народі говорили, що 23 лютого потрібно обов’язково помолитися святому Харлампію, щоб отримати захист від загибелі без покаяння – це вважалося найстрашнішою смертю для православного християнина, оскільки тільки душа, що розкаялася, може потрапити в рай.

У народі говорили: «Побачила зима Прохора і голосно заохала». На Прохора вже помітно було значне збільшення тривалості дня.

Народні прикмети

Вважається, що з цього дня морози починають слабшати: «Прийшов Прохор – весна у двір заглянула».

Морозна погода – до теплого березня.

Чоловікам в цей день краще відмовитися від фізичної роботи, тому що нічого виходити не буде.

Справа, розпочата в цей день, вдало завершиться.

Що заборонено

присвячувати час праці або плануванню чого-небудь

брати в борг гроші

носити чорний одяг

Іменини

У цей день іменини святкують Порфирій, Ганна, Валентина, Геннадій, Антон, Василь, Галина, Семен, Петро, Григорій, Аркадій, Іван, Короп і Герман.