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    23 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Щороку в останній вівторок лютого в усьому світі відзначається Міжнародний день стерилізації тварин - 23 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Щороку в останній вівторок лютого в усьому світі відзначається Міжнародний день стерилізації тварин

    За народною прикметою, якщо класти в цей день гроші на кухонний стіл, то їх у життя значно додасться

    23 лютого за ініціативою організації Humane Society International відзначають Міжнародний день стерилізації тварин.

    До цього дня у світі проводять різні заходи, що спрямовані на популяризацію стерилізації тварин.

    Міжнародний день стерилізації тварин

    Щороку, в останній вівторок лютого (цього року 23 лютого) в усьому світі відзначається Міжнародний день стерилізації тварин.

    Міжнародний день стерилізації тварин (Spay Day) проводить авторитетна міжнародна організація Humane Society International. Ця благодійна громадська організація існує з 1954 року і налічує понад мільйон членів. Протягом усього лютого щорічно у світі проходять різні заходи, приурочені до цього дня і спрямовані на популяризацію стерилізації.

    Головним завданням, яке ставлять перед собою організатори, є формування цивілізованого ставлення до проблеми регулювання чисельності поголів'я домашніх тварин.

    Яке церковне свято

    23 лютого православні віруючі шанують святих Прохора і Харлампія. Наші пращури вірили, що якщо у цю пору покласти гроші на кухонний стіл, то фінансовий стан людини поліпшиться.

    У народі говорили, що 23 лютого потрібно обов’язково помолитися святому Харлампію, щоб отримати захист від загибелі без покаяння – це вважалося найстрашнішою смертю для православного християнина, оскільки тільки душа, що розкаялася, може потрапити в рай.

    У народі говорили: «Побачила зима Прохора і голосно заохала». На Прохора вже помітно було значне збільшення тривалості дня.

    Народні прикмети

    • Вважається, що з цього дня морози починають слабшати: «Прийшов Прохор – весна у двір заглянула».
    • Морозна погода – до теплого березня.
    • Чоловікам в цей день краще відмовитися від фізичної роботи, тому що нічого виходити не буде.
    • Справа, розпочата в цей день, вдало завершиться.

    Що заборонено

    • присвячувати час праці або плануванню чого-небудь
    • брати в борг гроші
    • носити чорний одяг

    Іменини

    У цей день іменини святкують Порфирій, Ганна, Валентина, Геннадій, Антон, Василь, Галина, Семен, Петро, Григорій, Аркадій, Іван, Короп і Герман.

    Теги: свята гроші весна традиції
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