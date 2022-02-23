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    23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

    23 лютого кожного року відзначається спортивне свято &ndash; День гри в теніс - 23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
    23 лютого кожного року відзначається спортивне свято – День гри в теніс
    фото з відкритих джерел

    За народною прикметою, якщо класти в цей день гроші на кухонний стіл, то їх у життя значно додасться

    23 лютого у світі відзначається Всесвітній день взаєморозуміння і миру та День гри в теніс. День захисника Вітчизни – в пострадянських країнах. День пам’яті преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського, священномученика Харалампія – в православному календарі.

    Всесвітній день взаєморозуміння і миру

    23 лютого відзначається Всесвітній день взаєморозуміння і миру. В цей день у 1905 році відбулося заснування клубу Ротарі. Перший Ротарі-клуб мав на меті лише об’єднання бізнесменів з метою дружніх та доброзичливих стосунків і співпраці. Згодом виникла велика всесвітня організація — Ротарі Інтернешнл, яка позиціонує себе як відкрите, неполітичне, благочинне утворення.

    Наразі Ротарі Інтернешнл займається міжнародними гуманітарними та освітніми програмами: надає гранти, виступає спонсором послів доброї волі, нагороджує освітніми преміями студентів та викладачів університетів, сприяє професійному та бізнесовому міжнародному обміну.

    День гри в теніс

    23 лютого кожного року відзначається спортивне свято – День гри в теніс.

    Теніс – це різновид спортивної гри, яка полягає у відбиванні ракеткою тенісного м’яча (невелика гумова кулька). Грати в теніс можна як в парі, так і один проти одного.

    Тенісна гра виникла в далекому 14 столітті, у Франції. Тоді цим видом спорту активно захоплювались священнослужителі та знать. В Україні теніс з’явився у 1890 році й швидко набув популярності, перші змагання відбулися у 1913 році.

    Яке церковне свято

    23 лютого православні віруючі шанують святих Прохора і Харлампія. Наші пращури вірили, що якщо у цю пору покласти гроші на кухонний стіл, то фінансовий стан людини поліпшиться.

    У народі говорили, що 23 лютого потрібно обов’язково помолитися святому Харлампію, щоб отримати захист від загибелі без покаяння – це вважалося найстрашнішою смертю для православного християнина, оскільки тільки душа, що розкаялася, може потрапити в рай.

    У народі говорили: «Побачила зима Прохора і голосно заохала». На Прохора вже помітно було значне збільшення тривалості дня.

    Що можна робити 23 лютого

    Якщо 23 лютого розпочати лікувати хронічне захворювання, то є великий шанс позбутися від нього.
    Справа, розпочата цього дня, вдало завершиться.

    Народні прикмети:

    • Вважається, що з цього дня морози починають слабшати: «Прийшов Прохор – весна у двір заглянула».
    • Морозна погода – до теплого березня.
    • Чоловікам в цей день краще відмовитися від фізичної роботи, тому що нічого виходити не буде.
    • Справа, розпочата в цей день, вдало завершиться.

    Що заборонено:

    • присвячувати час праці або плануванню чого-небудь
    • брати в борг гроші
    • носити чорний одяг
    • на Прохора намагалися не їсти раків, рибу та інші морепродукти. Вважалося, що можна захворіти на онкологічне захворювання.
    • чоловікам краще відмовитися від фізичної роботи, тому що нічого виходити не буде.

    Іменини

    У цей день іменини святкують Порфирій, Ганна, Валентина, Геннадій, Антон, Василь, Галина, Семен, Петро, Григорій, Аркадій, Іван, Карп і Герман.

    До слова, у лютому 2022 року українців чекає вісім неробочих днів. В останній місяць зими офіційних свят та додаткових вихідних не передбачається.

    Теги: теніс свята гроші традиції
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    23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони