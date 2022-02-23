23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
За народною прикметою, якщо класти в цей день гроші на кухонний стіл, то їх у життя значно додасться
23 лютого у світі відзначається Всесвітній день взаєморозуміння і миру та День гри в теніс. День захисника Вітчизни – в пострадянських країнах. День пам’яті преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського, священномученика Харалампія – в православному календарі.
Всесвітній день взаєморозуміння і миру
23 лютого відзначається Всесвітній день взаєморозуміння і миру. В цей день у 1905 році відбулося заснування клубу Ротарі. Перший Ротарі-клуб мав на меті лише об’єднання бізнесменів з метою дружніх та доброзичливих стосунків і співпраці. Згодом виникла велика всесвітня організація — Ротарі Інтернешнл, яка позиціонує себе як відкрите, неполітичне, благочинне утворення.
Наразі Ротарі Інтернешнл займається міжнародними гуманітарними та освітніми програмами: надає гранти, виступає спонсором послів доброї волі, нагороджує освітніми преміями студентів та викладачів університетів, сприяє професійному та бізнесовому міжнародному обміну.
День гри в теніс
23 лютого кожного року відзначається спортивне свято – День гри в теніс.
Теніс – це різновид спортивної гри, яка полягає у відбиванні ракеткою тенісного м’яча (невелика гумова кулька). Грати в теніс можна як в парі, так і один проти одного.
Тенісна гра виникла в далекому 14 столітті, у Франції. Тоді цим видом спорту активно захоплювались священнослужителі та знать. В Україні теніс з’явився у 1890 році й швидко набув популярності, перші змагання відбулися у 1913 році.
Яке церковне свято
23 лютого православні віруючі шанують святих Прохора і Харлампія. Наші пращури вірили, що якщо у цю пору покласти гроші на кухонний стіл, то фінансовий стан людини поліпшиться.
У народі говорили, що 23 лютого потрібно обов’язково помолитися святому Харлампію, щоб отримати захист від загибелі без покаяння – це вважалося найстрашнішою смертю для православного християнина, оскільки тільки душа, що розкаялася, може потрапити в рай.
У народі говорили: «Побачила зима Прохора і голосно заохала». На Прохора вже помітно було значне збільшення тривалості дня.
Що можна робити 23 лютого
Якщо 23 лютого розпочати лікувати хронічне захворювання, то є великий шанс позбутися від нього.
Справа, розпочата цього дня, вдало завершиться.
Народні прикмети:
- Вважається, що з цього дня морози починають слабшати: «Прийшов Прохор – весна у двір заглянула».
- Морозна погода – до теплого березня.
- Чоловікам в цей день краще відмовитися від фізичної роботи, тому що нічого виходити не буде.
- Справа, розпочата в цей день, вдало завершиться.
Що заборонено:
- присвячувати час праці або плануванню чого-небудь
- брати в борг гроші
- носити чорний одяг
- на Прохора намагалися не їсти раків, рибу та інші морепродукти. Вважалося, що можна захворіти на онкологічне захворювання.
- чоловікам краще відмовитися від фізичної роботи, тому що нічого виходити не буде.
Іменини
У цей день іменини святкують Порфирій, Ганна, Валентина, Геннадій, Антон, Василь, Галина, Семен, Петро, Григорій, Аркадій, Іван, Карп і Герман.
До слова, у лютому 2022 року українців чекає вісім неробочих днів. В останній місяць зими офіційних свят та додаткових вихідних не передбачається.