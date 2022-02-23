23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

23 лютого кожного року відзначається спортивне свято – День гри в теніс

За народною прикметою, якщо класти в цей день гроші на кухонний стіл, то їх у життя значно додасться

23 лютого у світі відзначається Всесвітній день взаєморозуміння і миру та День гри в теніс. День захисника Вітчизни – в пострадянських країнах. День пам’яті преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського, священномученика Харалампія – в православному календарі.

Всесвітній день взаєморозуміння і миру

23 лютого відзначається Всесвітній день взаєморозуміння і миру. В цей день у 1905 році відбулося заснування клубу Ротарі. Перший Ротарі-клуб мав на меті лише об’єднання бізнесменів з метою дружніх та доброзичливих стосунків і співпраці. Згодом виникла велика всесвітня організація — Ротарі Інтернешнл, яка позиціонує себе як відкрите, неполітичне, благочинне утворення.

Наразі Ротарі Інтернешнл займається міжнародними гуманітарними та освітніми програмами: надає гранти, виступає спонсором послів доброї волі, нагороджує освітніми преміями студентів та викладачів університетів, сприяє професійному та бізнесовому міжнародному обміну.

День гри в теніс

23 лютого кожного року відзначається спортивне свято – День гри в теніс.

Теніс – це різновид спортивної гри, яка полягає у відбиванні ракеткою тенісного м’яча (невелика гумова кулька). Грати в теніс можна як в парі, так і один проти одного.

Тенісна гра виникла в далекому 14 столітті, у Франції. Тоді цим видом спорту активно захоплювались священнослужителі та знать. В Україні теніс з’явився у 1890 році й швидко набув популярності, перші змагання відбулися у 1913 році.

Яке церковне свято

23 лютого православні віруючі шанують святих Прохора і Харлампія. Наші пращури вірили, що якщо у цю пору покласти гроші на кухонний стіл, то фінансовий стан людини поліпшиться.

У народі говорили, що 23 лютого потрібно обов’язково помолитися святому Харлампію, щоб отримати захист від загибелі без покаяння – це вважалося найстрашнішою смертю для православного християнина, оскільки тільки душа, що розкаялася, може потрапити в рай.

У народі говорили: «Побачила зима Прохора і голосно заохала». На Прохора вже помітно було значне збільшення тривалості дня.

Що можна робити 23 лютого

Якщо 23 лютого розпочати лікувати хронічне захворювання, то є великий шанс позбутися від нього.

Справа, розпочата цього дня, вдало завершиться.

Народні прикмети:

Вважається, що з цього дня морози починають слабшати: «Прийшов Прохор – весна у двір заглянула».

Морозна погода – до теплого березня.

Чоловікам в цей день краще відмовитися від фізичної роботи, тому що нічого виходити не буде.

Справа, розпочата в цей день, вдало завершиться.

Що заборонено:

присвячувати час праці або плануванню чого-небудь

брати в борг гроші

носити чорний одяг

на Прохора намагалися не їсти раків, рибу та інші морепродукти. Вважалося, що можна захворіти на онкологічне захворювання.

чоловікам краще відмовитися від фізичної роботи, тому що нічого виходити не буде.

Іменини

У цей день іменини святкують Порфирій, Ганна, Валентина, Геннадій, Антон, Василь, Галина, Семен, Петро, Григорій, Аркадій, Іван, Карп і Герман.

До слова, у лютому 2022 року українців чекає вісім неробочих днів. В останній місяць зими офіційних свят та додаткових вихідних не передбачається.