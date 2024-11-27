Загинув під час мінометного обстрілу на Харківщині. Згадаймо Богдана Рибачука

Захисник України поліг 16 листопада 2024 року під час мінометного обстрілу в Харківській області

21 березня 2024 року солдат Рибачук був призваний на військову службу по мобілізації

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Богдана Рибачука.

16 листопада 2024 року під час мінометного обстрілу в Харківській області поліг захисник України, солдат Богдан Рибачук. Про це повідомила Березнівська міська рада.

Богдан народився 10 червня 1979 року. В 1996 році, здобувши повну загальну середню освіту в Прислуцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, продовжив навчання в Березнівському лісовому коледжі, який закінчив 19 лютого 1999 року за спеціальністю «Лісове господарство». Після закінчення навчання працював на сезонних роботах та в місцевому товаристві з обмеженою відповідальністю «МВ-Форест».

Як повідомили у міськраді, чоловік був добрий, спокійний, чуйний, любив багато читати та грав на гітарі. У вільний час пробував писати вірші. Ніколи не відмовляв в допомозі іншим.

21 березня 2024 року солдат Богдан Рибачук був призваний на військову службу по мобілізації фото: Березнівська міська рада, Facebook

21 березня 2024 року солдат Богдан Рибачук був призваний на військову службу по мобілізації, став стрільцем-помічником гранатометника механізованого батальйону. Мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, герой загинув 16 листопада 2024 року під час мінометного обстрілу в Харківській області.

23 листопада Богдан Валентинович повернувся додому назавжди, на щиті. На площі Незалежності в місті Березне відбулося громадське прощання з Героєм. Під траурні звуки духового оркестру у супроводі почесної варти та колони прапороносців живим коридором шани провели героя дорогою, встеленою квітами до Свято-Різдво-Богородичного храму села Прислуч, де відбулася заупокійна служба.

Поховали Богдана Рибачука на сільському кладовищі в селі Прислуч. Під виконання Державного гімну України та салютний залп тіло українського воїна віддали в обійми поліської землі. Рідним вручили Державний прапор України.

Рідні полеглого захисника України приймають з рук військового Державний прапор України Березнівська міська рада

У захисника залишилися мама, тато, сестра та брат.

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