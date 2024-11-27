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Загинув під час мінометного обстрілу на Харківщині. Згадаймо Богдана Рибачука

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Загинув під час мінометного обстрілу на Харківщині. Згадаймо Богдана Рибачука
Захисник України поліг 16 листопада 2024 року під час мінометного обстрілу в Харківській області
колаж: glavcom.ua

21 березня 2024 року солдат Рибачук був призваний на військову службу по мобілізації

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Богдана Рибачука. 

16 листопада 2024 року під час мінометного обстрілу в Харківській області поліг захисник України, солдат Богдан Рибачук. Про це повідомила Березнівська міська рада.

Богдан народився 10 червня 1979 року. В 1996 році, здобувши повну загальну середню освіту в Прислуцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, продовжив навчання в Березнівському лісовому коледжі, який закінчив 19 лютого 1999 року за спеціальністю «Лісове господарство». Після закінчення навчання працював на сезонних роботах та в місцевому товаристві з обмеженою відповідальністю «МВ-Форест».

Як повідомили у міськраді, чоловік був добрий, спокійний, чуйний, любив багато читати та грав на гітарі. У вільний час пробував писати вірші. Ніколи не відмовляв в допомозі іншим.

21 березня 2024 року солдат Богдан Рибачук був призваний на військову службу по мобілізації
21 березня 2024 року солдат Богдан Рибачук був призваний на військову службу по мобілізації
фото: Березнівська міська рада, Facebook

21 березня 2024 року солдат Богдан Рибачук був призваний на військову службу по мобілізації, став стрільцем-помічником гранатометника механізованого батальйону. Мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, герой загинув 16 листопада 2024 року під час мінометного обстрілу в Харківській області.

23 листопада  Богдан Валентинович повернувся додому назавжди, на щиті. На площі Незалежності в місті Березне відбулося громадське прощання з Героєм. Під траурні звуки духового оркестру у супроводі почесної варти та колони прапороносців живим коридором шани провели героя дорогою, встеленою квітами до Свято-Різдво-Богородичного храму села Прислуч, де відбулася заупокійна служба.

Поховали Богдана Рибачука на сільському кладовищі в селі Прислуч. Під виконання Державного гімну України та салютний залп тіло українського воїна віддали в обійми поліської землі. Рідним вручили Державний прапор України.

Рідні полеглого захисника України приймають з рук військового Державний прапор України
Рідні полеглого захисника України приймають з рук військового Державний прапор України
Березнівська міська рада

У захисника залишилися мама, тато, сестра та брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання

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