24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Православна церква сьогодні вшановує пам'ять святого Антипа

У понеділок, 24 квітня, світова спільнота відзначає Всесвітній день захисту лабораторних тварин, Міжнародний день солідарності молоді, Міжнародний день багатосторонності і дипломатії в ім'я світу. Також сьогодні святкується День водопровідника і розпочинається Всесвітній тиждень імунізації. Православна церква сьогодні вшановує пам'ять святого Антипа.

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Який день в Україні та світі

За рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді, щороку 24 квітня святкується Міжнародний день солідарності молоді (International Day of Youth Solidarity). Вперше свято було відзначено 1957 року, а дата для проведення Дня приурочена до заключного засідання Бандунгської конференції країн Азії та Африки 1955 року.

Цей пам’ятний день служить ще одним приводом, щоб привернути увагу державних органів, суспільства та засобів масової інформації до проблем молоді.

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фото з відкритих джерел

Також сьогодні Всесвітній день захисту лабораторних тварин. Свято засновано Міжнародною асоціацією проти хворобливих експериментів на тваринах (ІнтерНІШ) 1979 року і підтримано ООН.

Спочатку воно «відзначалося» зоозахисними організаціями в низці країн, а сьогодні вже по всьому світу активно розвивається рух проти вівісекції (експериментів і дослідів над лабораторними тваринами), який підтримують активісти різних громадських і зоозахисних організацій.

фото з відкритих джерел

Крім того, 24 квітня в усьому світі стартує Всесвітній тиждень імунізації. Свято було започатковане Всесвітньою організацією здоров'я. В Україні воно набуло популярності з 2005 року. Головна мета свята полягає в привернені уваги суспільства до важливості імунізації. Це першорядний профілактичний захід, спрямований на захист від інфекційних захворювань.

фото: Pixabay

А ще 24 квітня – Міжнародний день багатосторонності і дипломатії заради миру. Молоде, але важливе свято, започатковане ООН 12 грудня 2018 року. Мультилатералізм – це побудова економічних відносин із використанням привілеїв у стосунках з усіма партнерами. Головною метою свята є долучити людство до мультилатералізму і мирного співіснування.

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фото: Pixabay

До того ж 24 квітня професійне свято – День водопровідника. Цього дня варто подякувати тим, хто працює з водопроводом, оскіільки це доволі важка, відповідальна і ризикована праця.

фото: Pixabay

Яке церковне свято

Православна церква 24 квітня вшановує пам'ять святого Антипа. Його вважають покровителем і цілителем, який здатний був позбавити людину від зубного болю та інших недуг. Якщо у людини болів зуб, то вважалося, що 24 квітня можна просто прикласти до хворого місця срібну монетку, а потім вийняти її і зробити отвір, підвісивши до ікони святого Антипа. Казали, що зовсім скоро після проведення такого обряду зуби перестануть турбувати людину.

Що сьогодні не можна робити

Якщо в цей день зрубати дерево, то це приверне нещастя.

Не можна працювати на городі.

Не варто витрачати багато води.

Не рекомендують сваритися і кричати.

Прикмети

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

вранці небо червоне – всю весну дощитиме і буде вітряно;

дощ – літо буде грибним;

зацвіла верба – чекайте потепління.

Іменини

Сьогодні День ангела імені в Антипа, Якова, Петра, Івана, Миколи і Прохора.