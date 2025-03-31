Ектор Хіменес-Браво виїхав з України: куди вирушив відомий кулінар

Тиждень тому Ектор Хіменес-Браво публікував фото зі Львова з підписом: «Подорож почалась…»

Кулінар зробив те, про що мріяв майже два з половиною року

Український шеф-кухар та ведучий Ектор Хіменес-Браво виїхав з України за кордон і пояснив, куди та чому вирушив. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис зіркового кулінара в Instagram.

Ектор Хіменес-Браво поділився, що нарешті наважився втілити в реальність те, про що мріяв майже два з половиною року. Він прибув до своєї рідної Колумбії та зустрівся з близькими.

Кухар говорить, що йому складно повірити, що він нарешті зміг приїхати додому і подолати чималу відстань. Утім, зазначив Ектор, обійми з мамою були того варті.

Ектор Хіменес-Браво прибув до своєї рідної Колумбії та зустрівся з близькими фото: hectorjimenezbravo/Instagram

«Вдома…Я мріяв про цей момент 2,5 року. Я мріяв ще раз побачити рідних, мріяв обійняти маму… Досі не вірю, що я подолав таку відстань. Досі не вірю що я вдома, в Колумбії», – поділився кухар.

Ектор Хіменес-Браво опублікував фото з ріднею та окремо – фото щасливої мами у віночку.

Мама Ектора Хіменеса-Браво у віночку фото: hectorjimenezbravo/Instagram

Щоправда, не зрозуміло, чому Ектор Хіменес-Браво пише, шо мріяв про зустріч з рідними цілих 2,5 роки, адже 20 березня 2023 року він публікував відео про свою подорож до рідних.

У травні 2021 року кулінар отримав українське громадянство.