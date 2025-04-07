У центрі Києва закружляли 5 тис. сяючих птахів: що вони символізують
Інсталяція покликана стати промовистим символом підтримки, стійкості та єдності
Масштабну інсталяцію Origami for Ukraine від бельгійського дизайнера Шарля Кайсіна розмістять на фасаді Музею історії міста Києва. Кожен птах у цій інсталяції створений з металізованого паперу, що сяє на сонці, символізуючи незламність українського народу та його прагнення до миру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіційний портал Києва.
Як повідомив директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк, проєкт розпочався в Брюсселі як благодійна ініціатива зі збору коштів на лікування поранених українських військових у «Медичному центрі реабілітації та паліативної допомоги». Уже зібрано близько 50 тис. євро, які спрямують на закупівлю медичного обладнання та матеріалів для реабілітаційного центру в Києві.
«Ми з початку війни підтримуємо Україну і прагнемо довготривалих відносин. Наші медичні фахівці ділилися досвідом з українськими колегами, а лікарі приїздили до Києва. Це партнерство, що ґрунтується на довірі та солідарності. Ми тут не вперше – ми з вами зараз і будемо поруч після перемоги», – зазначила керівниця відділу економічних та міжнародних зв'язків мерії Брюсселя Марі-Франс Ботт.
Інсталяція стала результатом міжнародної співпраці: орігамі-птахів створювали діти з Бельгії та України, зокрема вихованці Київського палацу дітей та юнацтва. Витвір покликаний не лише прикрасити міський простір, а й стати промовистим символом підтримки, стійкості та єдності народів.
«Ми подарували Києву цю роботу як символ справжньої дружби. А всі зібрані кошти підуть на обладнання для реабілітаційного центру, яке закуплять у Бельгії та передадуть до Києва. Це приклад системної підтримки з боку мерії Брюсселя», – розповів автор проєкту Шарль Кайсін.
В Україні проєкт реалізується за підтримки фонду Андрія Матюхи, який системно підтримує ініціативи, спрямовані на захист і відновлення України.
Директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк розповів, що інсталяція залишатиметься на фасаді Музею історії Києва протягом 90 днів. Після цього її перенесуть у Київський палац дітей та юнацтва. За його словами, це подія, яка вкотре підкреслює, що між Києвом та Брюсселем не просто партнерські відносини, а справжня дружба.
Нагадаємо, Швеція закупить і передасть Україні 18 додаткових артилерійських систем Archer і пʼять артилерійських радарів Arthur у межах вісімнадцятого пакету військової допомоги вартістю близько $300 млн.
До слова, акторка та продюсерка Труді Стайлер, дружина британського співака Стінга, звернулася до світової спільноти із закликом допомогти Україні.
Коментарі — 0