У центрі Києва закружляли 5 тис. сяючих птахів: що вони символізують

Інсталяція покликана стати промовистим символом підтримки, стійкості та єдності

Масштабну інсталяцію Origami for Ukraine від бельгійського дизайнера Шарля Кайсіна розмістять на фасаді Музею історії міста Києва. Кожен птах у цій інсталяції створений з металізованого паперу, що сяє на сонці, символізуючи незламність українського народу та його прагнення до миру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіційний портал Києва.

Міжнародна артінсталяція з 5 тис. сяючих птахів прикрасить фасад Музею історії міста Києва фото: Київська міська державна адміністрація

Як повідомив директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк, проєкт розпочався в Брюсселі як благодійна ініціатива зі збору коштів на лікування поранених українських військових у «Медичному центрі реабілітації та паліативної допомоги». Уже зібрано близько 50 тис. євро, які спрямують на закупівлю медичного обладнання та матеріалів для реабілітаційного центру в Києві.

Керівниця відділу економічних та міжнародних зв'язків мерії Брюсселя Марі-Франс Ботт: «Ми з вами зараз і будемо поруч після перемоги» фото: Офіційний портал Києва

«Ми з початку війни підтримуємо Україну і прагнемо довготривалих відносин. Наші медичні фахівці ділилися досвідом з українськими колегами, а лікарі приїздили до Києва. Це партнерство, що ґрунтується на довірі та солідарності. Ми тут не вперше – ми з вами зараз і будемо поруч після перемоги», – зазначила керівниця відділу економічних та міжнародних зв'язків мерії Брюсселя Марі-Франс Ботт.

Інсталяція стала результатом міжнародної співпраці: орігамі-птахів створювали діти з Бельгії та України, зокрема вихованці Київського палацу дітей та юнацтва. Витвір покликаний не лише прикрасити міський простір, а й стати промовистим символом підтримки, стійкості та єдності народів.

Автор проєкту Шарль Кайсін фото: Офіційний портал Києва

«Ми подарували Києву цю роботу як символ справжньої дружби. А всі зібрані кошти підуть на обладнання для реабілітаційного центру, яке закуплять у Бельгії та передадуть до Києва. Це приклад системної підтримки з боку мерії Брюсселя», – розповів автор проєкту Шарль Кайсін.

В Україні проєкт реалізується за підтримки фонду Андрія Матюхи, який системно підтримує ініціативи, спрямовані на захист і відновлення України.

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Інсталяція залишатиметься на фасаді Музею історії Києва протягом 90 днів фото: Офіційний портал Києва

Директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк розповів, що інсталяція залишатиметься на фасаді Музею історії Києва протягом 90 днів. Після цього її перенесуть у Київський палац дітей та юнацтва. За його словами, це подія, яка вкотре підкреслює, що між Києвом та Брюсселем не просто партнерські відносини, а справжня дружба.

Нагадаємо, Швеція закупить і передасть Україні 18 додаткових артилерійських систем Archer і пʼять артилерійських радарів Arthur у межах вісімнадцятого пакету військової допомоги вартістю близько $300 млн.

До слова, акторка та продюсерка Труді Стайлер, дружина британського співака Стінга, звернулася до світової спільноти із закликом допомогти Україні.