6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 6 листопада 2025 року: що відзначають християни, важливі події та які існують прикмети

6 листопада у світі відзначають Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом у закладах освіти, а також День саксофона. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого ісповідника Павла, архієпископа Царгородського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 6 листопада 2025 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом у закладах освіти

Свято започатковане міжнародними освітніми та правозахисними організаціями. Воно підкреслює, що школа та інші навчальні заклади повинні бути простором без страху та агресії. Цей день нагадує про необхідність впровадження програм профілактики насильства та розвитку соціальних і емоційних навичок у дітей і педагогів.

Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів

Цей день був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 2001 році. Мета свята – підвищити обізнаність про руйнівний вплив війни на навколишнє середовище. ООН наголошує, що шкода, заподіяна довкіллю під час збройних конфліктів, часто є довготривалою, виходить за межі національних кордонів і зачіпає майбутні покоління.

День саксофона

Це неофіційне, але популярне свято серед музикантів, присвячене одному з найулюбленіших музичних інструментів, винайденому Адольфом Саксом.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого ісповідника Павла, архієпископа Царгородського

6 листопада православна церква вшановує пам'ять святителя Павла Сповідника, архієпископа Константинопольського (Царгородського). Він жив у першій половині IV століття і був відомий своєю непохитною вірою в умовах запеклої боротьби з аріанською єрессю. Павло був родом із Солуня (Салоніки). Він був дияконом і секретарем попереднього архієпископа Олександра. Після його смерті, попри супротив аріан, його обрали Патріархом.

Через свою відданість догматам Нікейського собору та протистояння імператору Константію, який підтримував аріан, Павло неодноразово був вигнаний з кафедри. Зрештою його заслали, а потім, за переказами, і стратили (задушили) у місті Кукуз у Вірменії близько 350 року. За свою стійкість у вірі він шанується як сповідник і мученик.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня (який називали Павлів день) звертають увагу на такі знаки:

Вікна вкрились інеєм – не варто чекати теплої погоди аж до весни.

Річки ще не вкрилися кригою – зима прийде пізно.

Дме дуже сильний вітер – це до сильних морозів.

Якщо йде сніг – зима буде сніжною і теплою.

Народна мудрість казала: «На Павла землю прихоплює перша справжня стужа».

Що не можна робити: Не можна давати або брати гроші в борг, оскільки це може погано вплинути на добробут.

Історичні події

1657 рік – відбувається Корсунська рада, документ про українсько-шведський військово-політичний союз;

1860 рік – Авраам Лінкольн стає 16-м президентом Сполучених Штатів Америки;

1919 рік – командування Української Галицької армії укладає перемир'я і союзний договір з Добровольчою армією;

1932 рік – на виборах у Німецькій Державі більшість голосів отримує партія націонал-соціалістів;

1942 рік – відбувається перший політ німецького літака Хейнкель Heinkel He 219 «Пугач», на якому вперше в історії почали серійно встановлювати пневмокатапульту для пілота;

1944 рік – відбудували і відновили роботу Київської радіостанції;

1951 рік – починає працювати Київський професійний телецентр;

1960 рік – у Києві запускають першу чергу метрополітену;

1962 рік – Генеральна Асамблея ООН ухвалює резолюцію, яка засуджувала расистську політику апартеїду у Південно-Африканській Республіці і закликала всіх членів ООН припинити будь-які економічні та військові відносини з ПАР;

1964 рік – здають в експлуатацію Тернопільський порцеляновий завод;

1980 рік – у Миколаєві будують новий Інгульський міст, довжина моста становила 485 м;

1984 рік – на президентських виборах у США переконливу перемогу вдруге отримує республіканець Рональд Рейган;

1986 рік – у залізничній катастрофі на станції Користівка гине 44 особи, ще 100 були поранені;

1987 рік – у Києві відкривають 28-му станцію метрополітену – «Театральну»;

1998 рік – сильна повінь на Закарпатті;

1999 рік – в Австралії 54,5 % виборців висловлюються проти проголошення країни республікою, знову визнавши формальним главою держави британського монарха.

Іменини

День ангела святкують: Павло, Лука, Клавдія, Олександра, Євфросинія.